L’Ajuntament del Pont de Vilomara afrontarà enguany dos projectes urbanístics situats fora del nucli urbà, i que afectaran d’una banda el de Rocafort, i de l’altra la urbanització Marquet Paradís. Tots dos projectes ja s’han aprovat i es preveu que es puguin portar a terme properament.

La principal inversió es destinarà a Marquet Paradís, on s’invertiran 374.061 euros per a la rehabilitació i reforma del carrer número 4 d’aquesta urbanització. En realitat, es tracta d’un llarg espai de passeig que es farà tot nou, ha explicat l’alcalde, Enric Campàs, tenint en compte que amb el pas del temps el paviment s’havia anat deteriorant i s’havia aixecat en alguns trams per la força de les arrels dels arbres. S’aprofitarà que es farà la repavimentació per adequar-hi uns espais intermitjos en forma de placeta i amb bancs per poder seure. Aquest setembre es preveu treure el projecte a licitació, amb la intenció, «que serà ràpida», diu l’alcalde, que compta poder executar l’obra aviat.

Per altra banda, l’Ajuntament del Pont ha aprovat un projecte d’habilitació d’una zona de lleure a Rocafort, en aquest cas per un import de 48.292 euros. L’actuació afectarà dues feixes ara en desús que hi ha entre l’espai del casal i l’aparcament proper, que s’arranjaran com a espai de lleure, l’un destinat a parc infantil amb jocs, i l’altre per a tots els públics. S’està redactant el projecte, amb la idea de fer l’obra aquest any.