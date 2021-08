L’Ajuntament de Sant Joan condicionarà l’àmplia esplanada que hi ha davant l’escola Joncadella i que bàsicament serveix de pàrquing per als usuaris del centre en època escolar, com un espai cèntric i de lleure que igualment mantingui les funcions d’aparcament, però ben arreglat.

Es tracta d’un solar de 3.900 metres quadrats de superfície que a l’Ajuntament li suposa unes despeses periòdiques de manteniment «que ens podrem estalviar si ho arreglem de manera definitiva», apunta l’alcalde, Jordi Solernou, tenint en compte que és un espai amb un cert pendent i sense pavimentar, la qual cosa obliga a intervenir-hi sovint, especialment quan plou. Davant d’això i aprofitant que és un espai cèntric i ampli, l’Ajuntament ha optat per adequar-lo i mirar de donar-li uns nous usos més enllà de l’aparcament, convertint tota aquesta àrea en una zona lúdica i que quan calgui fins i tot es pugui fer servir per a activitats i celebracions a l’aire lliure, com ara per Festa Major, apunta l’alcalde.

El projecte preveu combinar una part de la superfície amb asfalt, d’uns 1.100 metres quadrats, amb una altra de paviment drenant per evitar les acumulacions d’aigua, d’uns 1.050 metres més. També hi haurà una part enjardinada al centre i als laterals, i espais de pas per a vianants fins a l’escola o la vorera. En un extrem, hi haurà l’accés per als vehicles que podran aparcar en bateria (amb un centenar de places), i per als quals es preveu una circulació ordenada amb entrada i sortida diferenciades. El projecte també contempla una zona circular pavimentada, a l’estil d’una pista d’atletisme.

Adequar l’espai per a aquests nous usos implica una intervenció prou àmplia com perquè l’Ajuntament s’hagi plantejat executar-la per fases. En una primera intervenció, que ha valorat en uns 80.000 euros i possiblement es faria entre desembre i gener, preveu condicionar el talús, salvar el desnivell i assegurar la recollida d’aigües, i a partir d’aquí, adequar la zona amb els espais asfaltats i d’enjardinament, mentre que es deixaria per a una fase posterior el condicionament de la pista d’atletisme.