El Parc de la Séquia ha organitzat una caminada per a demà a la tarda amb l’objectiu de donar a conèixer els orígens de la Séquia i el seu entorn.

S’ha previst un itinerari de 5 quilòmetres pel terme de Balsareny, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda davant del restaurant Els Traginers de Balsareny. Durant el recorregut es farà una visita al centre històric i ambiental de la Séquia que permetrà descobrir els orígens que van donar lloc al canal, així com també les peculiaritats de la resclosa, que recentment ha estat sotmesa a un procés de restauració. També s’explicaran alguns dels seus elements característics, com el mòdul hidromètric, i es farà un incís en la importància de l’entorn natural del bosc de ribera que s’estén al costat del Llobregat i les de les espècies animals i vegetals que hi habiten. El recorregut acabarà amb un sopar tradicional al mateix restaurant.

El preu, amb tot inclòs, és de 25 euros per als adults, i de 15 fins als 12 anys.