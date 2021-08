Castellnou de Bages voldria convertir l’actual centre d’educació infantil i primària l’Olivar en un institut escola el curs 2022-23. És el propòsit amb què estan treballant de forma coordinada l’Ajuntament i la direcció del centre, amb la idea de poder arribar a un acord definitiu amb el departament d’Educació, que l’any passat ja tenia la petició sobre la taula però finalment no va incloure Castellnou en la llista d’instituts escola per al proper curs.

La predisposició per part del municipi «és total», apunta l’alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, que manté la candidatura per aconseguir un institut escola d’acord amb la direcció del centre, assegura, i ara «estem a l’expectativa» de mantenir converses amb representants del departament que s’ha configurat amb el nou govern, i de veure la prioritat que dona en la creació de nous instituts escola. Tècnics del departament ja han visitat l’escola actual, i ara s’espera alguna trobada a nivell polític possiblement de cara a la tardor.

Òrrit explica que una condició indispensable per tirar endavant el projecte «és que Ajuntament i direcció anéssim a l’una, i és així», assegura l’alcalde, que confia que l’institut escola pugui ser una realitat ben aviat. El govern municipal ho considera necessari «per evitar que els alumnes hagin de marxar tan joves del poble», encara que només sigui fins a Santpedor, i a l’hora entén que també seria bo «per al projecte educatiu que defensa l’escola» i que permetria als alumnes poder realitzar tots els seus estudis obligatoris (fins a quart d’ESO) sense trencar amb el model educatiu. A més, Òrrit apunta la necessitat d’anar disposant de nous equipaments i serveis per donar resposta al creixement que està experimentant el municipi, i un cop més ho lliga amb la conveniència de crear vincles «d’arrelament i consciència de poble» entre els joves, atès que hi ha moltes famílies nouvingudes.

L’objectiu seria anar implementant un nou curs cada any, de manera que si es pogués començar amb primer d’ESO el curs 2022-23, els quatre cursos s’hauran completat el 2026, i això vol dir que, si convingués, el centre es podria anar adaptant al llarg de tot aquest període. Igualment, pel que fa a la disponibilitat d’espais, Òrrit apunta que l’actual escola «és prou gran», i també es podria comptar amb dependències del centre cívic per aconseguir espais diferenciats entre cicles. En aquest sentit, i tal i com ja ha explicat aquest diari, l’Ajuntament té en projecte la construcció d’un casal de joves, que també ajudaria a alliberar espais que ara ocupen algunes activitats que aquest col·lectiu realitza al centre cívic.