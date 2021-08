Navàs tornarà a tenir pressupostos participatius després del parèntesi de l’any passat en què l’Ajuntament va decidir destinar els diners a pal·liar necessitats ocasionades per la pandèmia, i els ha organitzat pensant en els propers dos exercicis. En total hi destinarà 300.000 euros, la meitat per al 2022 i l’altra meitat per al 2023, però amb projectes que els veïns triaran d’un sol cop en un procés de votacions que es preveu per aquest any tot i que encara se n’han de concretar els termes i les dates exactes. Es podria obrir per la Fira de Tardor, segons ha avançat el regidor de Comunicació, Genís Rovira.

De fet, l’Ajuntament ja havia posat en pràctica aquest mateix model anteriorment, i vista l’experiència, ara el repeteix. Es tracta d’un sistema de votacions distribuït en tres apartats, dos dels quals inclouran projectes proposats pels mateixos veïns, a nivell particular o a través d’entitats, que ja poden presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé per correu electrònic a l’adreça oac@navas.cat, omplint un formulari que es pot descarregar entrant a la web municipal.

L’Ajuntament invertirà 100.000 euros en cada un dels tres apartats (50.000 per any). En el primer no s’inclouran propostes directament proposades pels particulars, sinó que s’estructurarà en grans àrees com ara parcs i jardins, manteniment, comerç local, cultura..., i es demanarà als veïns que triïn quines consideren que s’han de reforçar econòmicament, de manera que cadascú en podrà escollir dues mitjançant dos vots, les quals rebran automàticament una injecció econòmica, si bé es destinaran més diners en aquelles més votades.

Els altres dos apartats contindran les propostes presentades pels veïns (després que els avaluï la comissió dels pressupostos). En una s’hi inclouran els projectes valorats entre 25.000 i 50.000 euros, entre els quals cadascú podrà emetre un sol vot i s’escolliran les dues més votades, amb la idea d’executar-ne una el 2022 i l’altra el 2023. El darrer apartat inclourà les d’entre 500 i 25.000 euros, se’n podran votar cinc, i s’escolliran les que tinguin un major percentatge del seu pressupost assolit fins a esgotar els diners assignats.