El Grup de Voluntaris Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada ha organitzat una sortida per fer una neteja de brossa per al diumenge 5 de setembre.

En concret es recolliran burilles que els participants trobin per terra, amb la idea que no siguin arrossegades per l’aigua i arribin al mar. La cita és a les 10 del matí al Parc Catalunya (davant de Cal Gallifa), i caldrà portar un punxó, unes pinces llargues, guants de làtex i una ampolla d’aigua buida.