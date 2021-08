Castellgalí s’endinsarà de ple a partir d’avui a la Festa Major, que s’havia d’haver celebrat del 24 de juliol al 2 d’agost però que l’Ajuntament va decidir ajornar confinat que millorés la situació pandèmica, i finalment s’han pogut mantenir les dates previstes, que coincideixen amb la setmana que som ara.

De fet, les primeres activitats ja van arrencar dilluns, i s’han anat fent algunes celebracions de caire infantil, però és a partir d’avui i fins dilluns vinent, 30 d’agost, que la programació s’estén a la població adulta, i en què se celebrarà el gros del programa. En aquest sentit, l’Ajuntament ha mantingut la programació que hi havia prevista per al juliol de forma correlativa, de manera que en principi es fa tot igual però en unes dates diferents.

Avui ja s’escalfaran motors amb una sessió d’humor amarillo al camp de futbol i un sopar a la fresca al nou pàrquing de camions, seguit d’un espectacle de cabaret. Per a demà hi ha prevista una tarda jove i de caire musical al mateix pàrquing de camions, i diumenge hi ha programat un concurs de pesca infantil, inflables a la piscina, i un concert espectacle amb l’orquestra Juniors a les 10 del vespre. Finalment, la programació d’enguany s’acabarà dilluns amb un nou concert espectacle, de final de festa i amb la tradicional encesa del fanalet, que anirà a càrrec de l’orquestra Swing Latino.

La festa, que es desenvolupa respectant les mesures de seguretat que marca l’actual situació de pandèmia, al llarg de la setmana ja ha animat el públic infantil amb espectacles diversos, jocs de cucanya, i un tobogan urbà.