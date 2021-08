Sant Feliu Sasserra tindrà una escola ampliada el 2022. L’Ajuntament preveu començar les obres al centre públic Els Roures ZER Gavarresa a principis de l’any vinent i enllestir els treballs mig any després. D’aquesta manera, la reforma que ha de permetre la construcció d’un nou mòdul per a la reubicació de la llar d’infants i la creació d’una aula polivalent serà una realitat a partir del curs escolar 2022-2023.

«El projecte d’ampliació està aprovat. Ara al setembre començarà el procés de licitació», apunta l’alcalde de Sant Feliu Sasserra, Josep Romero. «Millorar les condicions de l’actual centre educatiu és una de les prioritats d’aquest mandat i treballarem en aquesta direcció perquè els alumnes puguin gaudir aviat del nou equipament», afirma Romero.

Les obres permetran adequar un pati interior ubicat a l’escola pública que està en desús. «Actualment, l’espai presenta algunes mancances, ja que quan plou hi ha goteres», explica el batlle. En aquest sentit, l’objectiu és rehabilitar-lo per tal que aculli dos espais diferenciats. D’una banda, una sala d’usos múltiples adreçada a tots els alumnes i, d’altra banda, la llar d’infants Els Petits Roures, que actualment es troba allunyada del centre d’educació primària del municipi.

La guarderia se situa a la plaça Major, mentre que l’escola Els Roures està al carrer Sant Roc, a la vora de les piscines municipals. «Les famílies que tenen infants en els dos centres s’han de desplaçar d’una punta a l’altre del poble», posa de manifest. Per aquest motiu, considera que el trasllat serà «un gran avantatge per a les famílies, que no hauran de desplaçar-se i, al mateix temps, per als més petits, que guanyaran un servei de menjador que a la llar d’infants no tenien».

Amb la finalitat de millorar el servei educatiu, el consistori va sol·licitar un estudi a la Diputació de Barcelona per analitzar les possibilitats d’ampliació de l’actual centre. L’organisme provincial va lliurar un avantprojecte el desembre de l’any 2017 i, des d’aleshores, el govern local ha buscat el finançament necessari per tirar endavant la reforma.

El cost de l’obra serà d’aproximadament 345.000 euros. Per l’obertura d’una nova llar d’infants al centre educatiu Els Roures, l’Ajuntament compta amb una subvenció per part de la Diputació de 172.499 euros. Un pressupost equiparable al que destinarà el departament d’Educació a la creació d’una sala polivalent a la mateixa escola.

Actualment, l’escola pública Els Roures de Sant Feliu compta amb una seixantena d’estudiants. Les dimensions de la llar d’infants Els Petits Roures són força inferiors. El curs passat el centre va tenir sis alumnes.