L’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet ha aconseguit tancar l’exercici del 2020 amb un romanent de tresoreria d’1.323.000 euros, que és la xifra més alta assolida des del 2013, si bé encara està lluny de l’1,6 milions que li recomana la Diputació tenint en compte les característiques i les necessitats del municipi.

La dada es va fer pública en el darrer ple, en què es va aprovar definitivament el compte general del 2020, amb un resultat pressupostari de 670.000 euros, un deute del 41,55%, i un romanent d’1,3 milions «que ens donarà més marge per afrontar inversions», segons va apuntar l’alcaldessa, la republicana Adriana Delgado. Va dir que aquest és l’objectiu, «aconseguir unes xifres de tranquil·litat per fer inversions», i va apuntar que amb aquest romanent «tindrem més possibilitats» que les que hi havia amb els 350.000 euros de romanent que l’equip de govern va trobar quan va accedir a l’Ajuntament fa dos anys.

L’Ajuntament té sobre la taula o en marxa diversos projectes vinculats a millores a la via pública on podrien anar destinats part d’aquests diners segons s’ha previst en el pressupost del 2021, com ara les obres del talús de la Balconada, la senyalització dels polígons, la millora de dues aules de l’escola bressol El Niu, la línia elèctrica del camp de futbol, completar la rehabilitació del conjunt monumental de Castellet, o la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals i de càmeres de videovigilància. De fet, part del romanent ja ha servit per afrontar despeses com les obres recents de rehabilitació del carrer Barcelona.

A banda de possibles inversions, i tal i com es va apuntar al ple, el romanent també està contribuint a pal·liar els efectes derivats de la pandèmia al municipi, per exemple a través del segon Pla de Reactivació Econòmica i Social aprovat recentment pel consistori, i que es va dotar d’un pressupost de 353.000 euros.

En el mateix ple es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 45.800 euros que surten de la renúncia d’una subvenció per part de la colla gegantera davant la impossibilitat de poder realitzar totes les activitats previstes degut a la pandèmia, de la reducció de despeses d’actes en festius, i de l’estalvi que ha tingut l’Ajuntament en la licitació del contracte de jardineria. Els diners es destinaran, entre altres, a subministraments, increment d’assegurances, i a la millora de l’espai de Cal Soler per a animals abandonats.