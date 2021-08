Des que el 5 de juny passat va reobrir al públic per primera vegada en 7 anys i després d’un període de reformes per garantir-ne la preservació, la Cova de Mura s’ha convertit en un nou pol turístic del municipi, amb un centenar de visitants mensuals de mitjana, i amb un interès creixent. Només s’hi pot accedir amb concertació prèvia i amb visites guiades organitzades per una empresa externa, que ja té reserves per avançat i preveu que la demanda s’acceleri en el moment que comenci el curs amb grups escolars i centres excursionistes.

De fet, la covid limita a 15 la quantitat de persones que poden accedir a l’interior, «però ja ens va bé» per evitar aglomeracions en un espai natural i sensible com aquest, explica la guia i responsable de les visites, Laia Miralta.

Precisament, aquest va ser el motiu del tancament de la cova ara fa set anys. Hi havia risc de fer-la malbé «i calia una actuació per preservar-la a nivell geològic i faunístic», afegeix Miralta. I és que, entre altres coses, es tracta d’una cova «viva i humida», amb estalagmites i estalactites que encara gotegen, i amb un mineral únic a Catalunya com és l’aragonita. A més, serveix de refugi per a la hibernació de ratpenats de ferradura, que es troben en altres cavitats de Catalunya, però en aquest cas atreu els exemplars més grans d’aquesta espècie coneguts a Europa. Per això la cova aturarà les visites durant la seva hibernació, de gener a març.

L’adequació dels accessos i del recorregut per l’interior de la cavitat (d’uns 200 metres de longitud, en pujada), ha anat a càrrec de la Diputació, que hi ha adaptat unes passarel·les de fusta i escales metàl·liques amb cordes que serveixen de barana. D’aquesta manera se salva el pendent i s’eviten relliscades o el contacte directe dels visitants amb la roca, la qual cosa l’erosionava i la feia malbé.

Les visites, a partir de 7 anys, s’han de concertar al 629.82.27.14 o a través del correu p.santllorenc.cova@diba.cat. De moment se’n fan dues tots els dissabtes, diumenges i festius, tot i que també se’n poden reservar entre setmana si és en grup. Se surt des del punt d’informació del parc, a Mura. Fins ara, la majoria provenen dels dos Vallesos, i de Barcelona i l’entorn.