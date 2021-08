Com a mínim una quinzena de cigonyes haurien mort en els darrers dies atrapades en línies elèctriques de mitja tensió de Manresa i municipis de l’entorn com ara El Pont de Vilomara i Castellgalí. Un veí de Castellgalí, Joan Casajoana, membre d’Unió de Pagesos, ha posat el cas en coneixement dels Mossos d’Esquadra i dels Agents Rurals. Hi hauria altres aus que també han quedat ferides. En els darrers dies, al Bages s’han vist grans estols de cigonyes que estaven en ple procés de migració, baixant de les zones més nòrdiques cap a terres africanes. Dijous també n’hi havia centenars a Navàs. Ahir, veïns de l’Ametlla de Merola també deien que n’havien vist una de morta.

Casajoana va veure els primers exemplars de cigonyes la nit de dissabte. Va veure com en alguns punts de la línia saltaven espurnes o petites flames que ahir al matí va relacionar amb les aus que van aparèixer morts. Va avisar el cos dels Mossos d’Esquadra i també els Agents Rurals, per tenir el relat policíac i poder sustentar la denúncia que vol presentar a l’administració de la Generalitat. Ahir al matí, els Agents Rurals també van visitar la zona i van recórrer les línies elèctriques de la zona per veure si hi havia més animals ferits o morts. Segons Casajoana, n’hi havia com a mínim 5 a Castellgalí, 8 al terme de Manresa i dues víctimes més al terme del Pont de Vilomara. Els Agents Rurals, segons el relat de Casajoana, haurien recollit les aus amb la intenció de portar-les al Centre de Fauna de Torreferrussa, de Medi Ambient de la Generalitat, per poder fer la necròpsia que determini la causa de les morts.

Casajoana presentarà ell personalment una denúncia a la Generalitat perquè aclareixi els fets. Considera que s’hauria de sancionar a companyia Endesa, que és qui té les línies elèctriques, seguint el model que s’aplica, per exemple, a França, segons ha explicat ell mateix.

Les cigonyes, generalment, quan queden enganxades en línies elèctriques, pateixen lesions bàsicament a les potes, però Casajoana indica que a vegades els que reben la descàrrega són corbs i com que tenen una pota molt més curta se’ls encén el plomatge. Considera que pot ser un motiu d’incendi forestal i demana màxima atenció a les autoritats catalanes per resoldre aquest conflicte.

Aquest pagès bagenc, que forma part de la Unió de Pagesos, manté que s’hauria d’aconseguir que les aus no quedessin enganxades als fils i establiria sancions a les companyies de la xarxa elèctrica.