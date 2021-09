Dos anys després de renunciar al càrrec per malaltia, el regidor de la CUP Genís Rovira recuperarà, el proper 18 de setembre, l’alcaldia de Navàs, que va ostentar només quatre mesos a principi d’aquesta legislatura. En virtut del pacte entre ERC i la CUP, segons el qual les dues formacions havien acordat repartir-se l’alcaldia dos anys cadascuna, Rovira rellevarà al republicà Salvador Busquets, que ha ocupat el càrrec aquest primer tram del mandat.

En un ple municipal que se celebrarà el dissabte 18 de setembre, Genís Rovira (CUP) rebrà la vara d’alcalde de Navàs de mans de l’actual batlle, Salvador Busquets (ERC), que presentarà la renúncia el 9 de setembre. Serà un gest idèntic, amb els mateixos protagonistes però amb l’ordre invertit, al que ja es va dur a terme el novembre del 2019 quan Rovira va traspassar-li el càrrec a Busquets.

El relleu a la presidència del consistori era un canvi que, tot i que estava acordat des de principi de mandat, es va veure trastocat en els temps pactats, motivat per la renúncia temporal al càrrec de Rovira, com a conseqüència d’una malaltia que li van detectar poc després d’assumir el càrrec i el tractament de la qual no li permetia estar a plena disposició. D’aquesta manera, els dos partits van acordar invertir l’ordre de l’alcaldia.

Ara, gairebé dos anys després, Rovira que no va deixar l’acte de regidor i aquests dos anys ha estat al capdavant de Cultura, Comunicació i Noves Tecnologies, agafarà la presidència del consistori en aquest darrer tram de la legislatura. El cupaire, que ja va finalitzar el tractament i està recuperat, encara la nova etapa al capdavant de l’Ajuntament «amb ganes i il·lusió». El canvi d’alcaldia no comportarà grans moviments en la redistribució de carteres dels dos partits de govern. «Ho hem d’acabar de perfilar, però hi haurà pocs canvis», assegura. En principi, Rovira, que tindrà dedicació exclusiva a l’alcaldia, mantindria les actuals regidories.

En aquest segon tram de legislatura, l’Ajuntament de Navàs té com a un dels grans reptes la configuració del futur mapa educatiu del municipi que, de cara al curs 2022-23, integrarà tots els centres a la xarxa pública. «Ara mateix estem a l’expectativa del que decideixin el departament d’Educació i el Bisbat» i el consistori haurà de vetllar perquè «s’acceleri el procés, ja que d’aquí a un any ha d’estar tot tancat i no hi ha res fet», apunta. De fet, a final de setembre hi ha prevista la constitució de la taula de planificació educativa.

A banda d’això, Rovira també es marca com a objectius a curt termini «millorar la transparència, la neteja al poble i enllestir a temps les obres contemplades al PUOSC». També té el repte de «millorar la relació amb l’oposició [Junts i PSC] i comptar amb ella perquè té un pes important i ho hem d’aprofitar». Continuar treballant per evitar la construcció d’un macroparc solar al municipi és un altre dels objectius.

A les darreres eleccions municipals, la CUP, que havia governat al municipi les dues legislatures anteriors, va guanyar a ERC per un resultat molt ajustat, un fet que va propiciar un pacte de govern entre les dues formacions (amb 5 regidors cadascuna ), que van acordar compartir l’alcaldia. Ara, a l’equador del mandat, hi haurà el relleu.