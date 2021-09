Cardona enceta la Festa Major el pròxim divendres 10 de setembre i durarà fins al dia 14. Durant els quatre dies de Festa Major, Cardona comptarà amb els seus principals actes: els tradicionals Corre de Bou, el Ball de Bastons, els Ball de l’Àliga, el concert de la Banda de Música de Cardona, la trobada de Gegants així com altres actes pensats per tots els públics.

L’edició d’enguany s’adapta a la situació sanitària i, per això, algunes activitats no es podran realitzar i la majoria dels actes tindran places limitades per adaptar-se a l’aforament permès i garantir les mesures de seguretat.

Pregó a càrrec del jurista Josep Maria Vilajosana

Serà a l’Auditori Valentí Fuster, el dijous 9 a les 21 hores. A banda d'això, com a caps de cartell destaquen el concert del grup de versions Orquestra Maribel (divendres 10 a les 22:30h al pati de l’Institut); el concert a càrrec de Doctor Prats (dissabte 11 a les 22:30h al pati de l’Institut); el concert de la Banda de Música de Cardona (diumenge 12 a les 22:30 a la plaça de Bous); el grup d’animació infantil Xiula (dimarts 14 a les 17:30 a la plaça de bous) i l’espectacle “L’home orquestra” d’en Peyu (dimarts 14 a les 20:00h a l’Auditori Valentí Fuster).

Prèviament a la Festa Major, l’entitat juvenil Cardona Jove, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona, ha organitzat la Setmana de la Joventut, del 5 al 8 de setembre. Es poden consultar tots els actes previstos a través de les xarxes socials de Cardona Jove.

Reserva prèvia i venda d’entrades: a partir de dissabte 4, a les 10h

En aquells actes que ho requereixin, caldrà fer reserva prèvia o comprar l’entrada a través del web www.festamajorcardona.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció de la Festa Major, habilitada al Centre Cardona Medieval, a partir d’aquest dissabte 4 de setembre, a les 10 . Aquest cap de setmana, de forma excepcional, només s’acceptaran inscripcions de la població de Cardona i, a partir de dilluns 6 de setembre, s’obrirà a tothom.

Actes del Corre de bou de Cardona

La principal novetat és que no hi haurà taquilles per la venda d’entrades. S’haurà de fer, també, a través del web www.festamajorcardona.cat o a l’Oficina d’Atenció de la Festa Major. A més, les persones que vulguin accedir a les cordes, a banda del mocador d’enguany (disponible al Centre Cardona Medieval), caldrà que facin una inscripció a través d’un formulari disponible al web per comprar les entrades, del dissabte 4 al dimarts 7 de setembre.

Serà dimarts 7 de setembre quan, a causa de la reducció de l’aforament dins la plaça, es farà un sorteig públic per escollir les persones que aniran a les cordes. Si no es produeixen canvis en la propera setmana, la normativa vigent limita a 45 persones els participants que podran accedir a l’espectacle, fet que redueix molt la participació al Corre de bou. Per tal de garantir que el màxim de persones puguin accedir-hi tant el dissabte com el diumenge de Corre de bou es permetrà l’accés a 90 persones (45 a la primera part i 45 a la segona).

Dilluns 13 de setembre, dia de les penyes, la meitat de l’aforament serà pels membres de les penyes i la resta s’escollirà per sorteig. Els dies de vaquetes, que seran el dimecres 15, dijous 16 i divendres 17, també s’escolliran pel mateix sistema. Per tal de garantir la seguretat en tots els espectacles amb bous, hi haurà un nombre definit de mossos de plaça.

El sorteig es retransmetrà en directe a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Cardona i s’anunciarà posteriorment.