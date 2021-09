Sant Joan de Vilatorrada acollirà aquest diumenge «la Burillada», una activitat de caràcter voluntari destinada a enretirar burilles dels carrers del poble. Aquest esdeveniment és una idea del nou Grup de Voluntar@s Mediambientals de Sant Joan, que ha nascut amb l’objectiu de preservar l’entorn del municipi i n’és la primera iniciativa.

Amb l’acció de diumenge el grup vol evitar la contaminació de l’entorn, ja que les burilles «contenen un alt nombre de contaminants químics capaços d’embrutar el nostre medi», assegura. El col·lectiu espera seguir fent accions en aquest sentit motivat per «la lluita per la preservació del nostre entorn». El punt d’inici de l’acció, per a la qual es recomana portar guants de làtex, unes pinces (o el material que es cregui oportú) i una ampolla de plàstic buida, serà a Cal Gallifa a les 10 del matí.