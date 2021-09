Les escoles preparen un nou curs marcat per la pandèmia. Les mesures que aquesta setmana ha concretat el departament d’Educació allunyen els centres de l’esperada normalitat prepandèmica. L’ús de la mascareta a les aules i el treball en grups de convivència estables tornaran a ser les bases que regiran l’educació i els equips directius les assumeixen amb l’esperança que les restriccions s’estovin durant l’any. No obstant això, celebren l’aposta per la presencialitat i la relaxació d’alguns aspectes, com l’entrada de les famílies a les escoles.

«El panorama encara no és l’òptim, però de forma progressiva estem recuperant l’entorn natural d’una escola i això ens fa pensar amb optimisme», ressalta el director de l’escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada, Rafa Gordillo. El responsable té l’esperança de recuperar amb el temps l’ambient educatiu habitual. «Les classes sense mascareta o les dinàmiques entre diferents cursos són algunes de les pràctiques que voldríem tornar a tenir», manifesta.

En un altre punt de la Catalunya Central, a l’escola Sant Marc de Gironella, també preparen el començament de curs amb una sensació agredolça. «La il·lusió per veure de nou les cares dels alumnes és absoluta, però novament ens trobem davant d’un curs condicionat per la pandèmia», apunta la directora del col·legi, Carme Rosell. «La principal diferència amb el curs passat», continua, «és que enguany tenim més experiència a l’hora de fer front a les mesures». El setembre del 2019, les escoles tornaven a obrir després de mig any amb les portes tancades. Ara, en canvi, compten amb mesos de rodatge.

Mascaretes i grups bombolla

La prorrogació de l’ús de la mascareta a l’aula ha generat crítiques entre la comunitat educativa, que esperava poder alliberar-se del producte sanitari durant les classes. «Vam tancar el curs passat amb l’esperança que la mascareta deixés de ser obligatòria dins del grup bombolla aquest setembre», destaca la directora de l’escola Doctor Ferrer d’Artés, Elena Lloses. Els centres demanen que la restricció sigui revisable al llarg del curs. De moment, els alumnes només se la podran treure si estan a l’aire lliure amb el seu grup de convivència estable.

Més enllà de les zones comunes, que seran compartides entre els estudiants de diferents cursos, les activitats educatives es realitzaran en grups bombolla, per tal de facilitar la traçabilitat dels possibles positius que es donin. Aquesta forma de treballar, però, provoca que alguns centres hagin de renunciar a aquelles activitats que es duien a terme en comunitat. «Amb les mesures, és difícil dur a terme els tallers que fomentaven l’intercanvi entre diferents cursos», lamenta la cap d’estudis de l’escola El Vinyet de Solsona, Maria Rosa Pérez. Projectes com els padrins de lectura, en què els més petits aprenen a llegir al costat dels alumnes més grans, s’han hagut de deixar de fer.

En la mateixa línia, fonts de l’equip directiu de l’escola Sant Ignasi de Manresa expliquen que la línia de treball de l’escola «s’ha desdibuixat», ja que a les tardes donaven prioritat els espais de treball entre diferents grups classe. Amb tot, els professionals afirmen que per desenvolupar els seus projectes educatius és bàsic comptar la plantilla de personal necessària per poder atendre als alumnes amb necessitats especials. Hi ha centres que enguany comptaran amb el suport del personal de reforç covid que el Departament ha previst. La majoria consideren que la injecció de més mestres al sistema educatiu hauria d’anar més enllà de la pandèmia.

Classes presencials, una prioritat

En la seva actualització del protocol, el departament ha garantit una educació presencial en el cas dels centres de primària i secundària. Les escoles celebren aquesta decisió amb l’esperança de no haver de confinar grups classe a causa del virus. «El curs passat, en què vam haver de fer front a alguns confinaments de grup, ens ha fet valorar més que mai la presencialitat», posa en relleu el director de l’escola Llissach de Santpedor, Ferran Riera. Aquest col·legi, així com d’altres, ha instal·lat càmeres de vídeo a les aules per tal que els alumnes que s’hagin d’aïllar puguin seguir les classes.

Una altra de les mesures positives que ressalten els mestres és l’aixecament de la restricció que impedia que els familiars accedissin a l’interior del recinte escolar. «Que els familiars puguin entrar a l’escola és una millora per recuperar la participació activa que tenien amb els centres», comenta Rosell.

Des de principis de setembre, els equips preparen un nou curs que tornarà a estar marcat per les mascaretes, els grups bombolla i les entrades i sortides esglaonades, amb la il·lusió malgrat tot de veure de nou les cares dels alumnes després de l’estiu.