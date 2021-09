Artés es troba immers en la seva festa major. El tret de sortida es va donar ahir i els actes culturals, lúdics i esportius s’allargaran fins dimarts, 7 de setembre.

La música és un dels plats forts de la programació. Aquesta nit hi haurà concert amb Titot i David Rosell, a les 11 de la nit a la plaça Major. I demà, a la mateixa hora i lloc, actuació de Kiw Trio. Dilluns, serà el torn de Muttion, a les 9 del vespre a la plaça Major; de Solistes, a les 10 de la nit al parc de Can Cruselles; i de Beth, a les 11 de la nit a la plaça Major. Dimarts, darrer dia de festa major, amenitzarà la nit el grup d’havaneres Port Bo, a les 9 al parc de Can Crusselles.

Les propostes musicals d’aquest dies es combinen amb espectacles de teatre, trobada de gegants, tornejos esportius, festa de l’aigua i altres propostes. La programació i els horaris es poden consultar al web artes.cat.

Les places d’Artés s’omplen aquests dies d’activitats festives. La regidora de Cultura, Eli Carracedo, creua els dits perquè no plogui: «esperem que no siguin uns dies passats per aigua, ja que gairebé tots els actes es fan a l’aire lliure».

Tots han tingut molt bona acceptació i s’han esgotat les entrades per a pràcticament totes les actuacions. Tot i ser gratuïtes, calia fer reserva per assistir-hi pel fet que l’aforament és limitat. Aquesta és una de les regles del protocol covid, així com també el públic assegut i l’ús de la mascareta.

L’espectacle d’El Pot Petit, per al públic infantil i familiar, «serà el gran èxit d’aquesta festa major», assegura la regidora de Cultura, Eli Carracedo. En poques hores es van exhaurir les 400 entrades disponibles i l’Ajuntament d’Artés va poder ampliar l’aforament fins a 500: «tot i l’ampliació de cent persones més, hi ha famílies que s’han quedat sense entrada, i ens sap greu, però hem de respectar les restriccions», remarca la regidora.

Eli Carracedo anima a la gent a sortir al carrer i passar-s’ho bé, però fa una crida a la responsabilitat: «encara convivim amb la covid i hem de respectar les mesures de seguretat sanitàries, que es garantiran en tots els actes». Deixa clar que ha de ser una festa major «amb gresca controlada» i lliure també «d’agressions sexistes i homòfobes».