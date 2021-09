L’opció de recórrer al finançament extern per poder cobrir els 8 milions que es calcula que costarà la nova residència de Sallent pren cada cop més força davant les dificultats de l’Ajuntament per poder assumir aquest cost per ell mateix, només amb finançament propi o subvencions. De moment té assegurats 5 milions d’euros, i tot i que el govern encara no ha tirat la tovallola, l’alcalde, Oriol Ribalta, reconeix que «és molt difícil» poder aconseguir el que falta, i ell mateix explica que ja es treballa amb la idea de l’aportació externa, però pensant que sigui una organització sense ànim de lucre la que aporti els diners i construeixi l’edifici a canvi de cedir-li la gestió per a un temps encara per determinar.

Aquest model ja fa temps que era sobre la taula i es considera cada cop més factible, tenint en compte que la residència es vol començar a construir al principi de l’any vinent. El projecte ja està inicialment aprovat i en fase d’al·legacions, i un cop resoltes es podrà passar a l’aprovació definitiva.

En paral·lel, s’està estudiant el model de finançament, que es voldria tenir clar a la tardor amb la idea de poder licitar l’obra cap a l’octubre o novembre, si no hi ha imprevistos que ho retardin. Tenint en compte que ara per ara l’opció del finançament extern és la més factible i que ja es treballa en aquesta direcció en espera de poder disposar de tots els informes pertinents, tot apunta que la licitació s’obriria a un tipus d’empresa social i sense ànim de lucre pensant que n’assumís la construcció i la futura gestió.

Els 5 milions amb què l’Ajuntament de Sallent ja sap que podrà comptar i que ja té pressupostats són de procedència diversa. D’una banda, 2 milions d’euros s’han aconseguit d’herències i de la venda d’un pis també heretat de Barcelona, 2 milions més es calcula que provindran del que es pugui generar de deute, i un altre milió es traurà del romanent. Un cop licitada l’obra se sabrà exactament quants diners acabarà costant, però es calcula que la construcció de l’edifici pujarà a uns 7 milions d’euros i caldrà afegir-ne un per al mobiliari i l’equipament interior. Són aquests 3 milions que l’Ajuntament té pendents de resoldre i que voldria tenir lligats aquesta tardor.

La futura residència d’avis de Sallent tindrà 90 places (l’actual en té 53) i 30 de centre de dia, distribuïdes en un edifici amb planta baixa per a l’accés, l’atenció a l’usuari i espais de treball intern. També tindrà tres plantes pis per als residents, d’uns 3.000m2 en global, i cadascuna amb 13 habitacions dobles i 4 d’individuals amb bany propi, una zona comunitària (que inclou sala d’estar i menjador) i terrassa. Finalment, el projecte també preveu un soterrani que servirà per a l’aparcament de vehicles i per a vestidors, i una planta sota coberta per a instal·lacions.