El mes de setembre és una de les èpoques de l’any per excel·lència per gaudir de les vinyes. Amb l’arribada de la verema, els cellers es troben en plena activitat i això propicia l’aparició d’activitats i experiències enoturístiques per viure de prop la recol·lecta del raïm. Fer un tast, un sopar o participar en la verema són algunes de les activitats que al llarg de les properes setmanes ofereixen alguns cellers de la DO Pla de Bages. Les activitats culminen amb la tradicional Festa de la Verema, amb epicentre a Artés, i que compta amb la participació de tots els productors de la comarca.

La secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, explica que aquestes activitats també s’integren dins la Ruta del vi, que juntament amb el Consell Comarcal «intenta reforçar la promoció de l’enoturisme i que la seva projecció arribi més lluny».

Entre els cellers que aquests dies de verema organitzen activitats hi ha l’Oller del Mas, a Manresa, que organitza tots els dijous i divendres d’aquest mes els sopars de verema, una oportunitat per gaudir i viure la verema en primera persona, veure la recol·lecció i l’arribada del raïm al celler i la seva posterior selecció, per acabar amb un àpat elaborat especialment per l’ocasió. La proposta de l’Oller del Mas inclou un sopar maridat amb els seus vins ecològics i un tast en primícia dels nous vins.

En el cas del Celler Abadal, a Horta d’Avinyó, hi ha una doble proposta entorn de la verema. La primera, i per la qual ja no queden places, serà el divendres 17 de setembre i consisteix en una activitat per acomiadar l’estiu i donar la benvinguda a la tardor amb una caminada entre vinyes, al capvespre, tot descobrint l’entorn de vinya d’Abadal mentre es fa un tast de raïm en diferents estats de maduració i un sopar. D’altra banda, el 30 de setembre el celler celebrarà la dotzena edició del seu consolidat Sopar del Most. Durant l’activitat, els visitants tenen l’oportunitat d’anar a la vinya i observar-la en plena verema, així com de tastar raïm a punt de collir.

Una altra de les propostes és l’onzena festa de la verema d’Artium. El 25 de setembre, al celler artesenc, hi haurà l’oportunitat de gaudir de l’experiència de pujar al tractor, anar a veremar, xafar el raïm i emportar-se una ampolleta de most. El mateix dia, Collbaix Celler El Molí té previst fer una festa de cloenda de la verema.

Com a colofó, la comarca té una festa pròpia per celebrar la verema, que viurà la 26a edició el 2 i 3 d’octubre amb epicentre a Artés i amb tots els cellers de la DO Pla de Bages com a protagonistes.