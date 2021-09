L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet estrenarà una nova zona grana al municipi que funcionarà com un espai d’estacionament gratuït limitat per a vehicles al carrer Gran i a la plaça Clavé. El consistori ha pres aquesta mesura per millorar la mobilitat als espais més cèntrics i respon a la demanda feta per la Unió de Botiguers, que demanava fomentar la rotació de vehicles i fer més àgil l’accés a tot aquest entorn, i així afavorir l’ús de l’espai a possibles compradors del comerç local.

Els espais assenyalats en color grana permetran aparcar de manera gratuïta durant un màxim de 90 minuts als veïns i veïnes que ho desitgin al tram del carrer Gran, comprès entre la confluència amb els carrers Secretari Canal i Primer de Maig, i a la plaça Clavé.