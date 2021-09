L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha executat tres expedients sancionadors amb multes d’entre 750 i 1.000 euros sobre veïns o empreses del poble que han abandonat indiscriminat residus a la via pública. Així ho assegura el consistori en un comunicat, en el qual justifica que cal fer front a les nombroses deixalles que s'estan llançant al carrer darrerament al municipi.

El consistori està "especialment preocupat pel mal ús que alguns veïns i veïnes fan de les àrees d’aportació de residus a les urbanitzacions i també al centre" i recorda que els habitants del poble tenen a la seva disposició un servei gratuït de recollida de residus voluminosos que es pot sol·licitar a través del telèfon gratuït 900 264 272. A més, les persones que facin un ús continuat de la deixalleria poden obtenir bonificacions en la taxa de residus.

En paral·lel, l’Ajuntament demana que es faci un bon ús de les àrees d’aportació de residus on hi ha situats tots els contenidors. En aquest sentit, recorda que no es poden llançar els residus a terra i cal que cada brossa sigui dipositada al contenidor que li correspon. "Totes aquestes actituds incíviques suposen un esforç addicional per a l’Ajuntament i per a la Brigada que veu limitada la seva tasca", lamenten des del consistori.