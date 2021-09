Una reforma total, una de parcial, enderrocar l’edifici i fer-lo nou, o sotmetre la decisió a la voluntat del poble amb una consulta. Són les diverses opcions que es van apuntar ahir a la tarda al ple de Castellnou en què es debatia, entre altres punts, el futur de l’antic casal del poble, l’edifici Montserrat, i que va posar de manifest les diferències entre els tres grups amb representació municipal sense que s’arribés a cap conclusió sobre el futur de l’equipament.

El debat es va originar arran d’una moció que presentava el principal grup a l’oposició, Nou Castellnou, vinculat al PSC. Tal com va avançar aquest diari divendres, aquest partit proposa encarregar un projecte executiu i dur a terme diverses actuacions per fases que permetin recuperar l’edifici, que és tancat des del 2018 per motius de seguretat. En la moció, Nou Castellnou admet les dificultats que implica pel seu cost (l’últim informe valora en 1,5 milions l’adequació de l’edifici a la normativa actual), i pels terminis que pot suposar, però igualment considera que «la situació, l’amplitud i la distribució» d’aquest equipament fan factible una proposta «que volem convertir en un projecte de poble», segons va apuntar la seva portaveu, Imma Torralba, i va demanar «claredat i transparència» al govern d’ERC sobre les intencions que té en relació amb un edifici «que ja porta tres anys tancat».

Des d’ERC, tant l’alcalde, Domènec Òrrit, com el regidor d’urbanisme, Lluís Thomen, van apuntar en diverses ocasions que «l’edifici no és tancat per cap caprici sinó per una necessitat real», i si bé van admetre que cal buscar una solució de futur, Òrrit considera «una bestiesa» assumir 1,5 milions «per voler arreglar l’edifici actual, que no resoldria el problema per a un poble que aviat tindrà 2.000 habitants». Nou Castellnou li va retreure que en el Pla Estratègic Municipal dissenyat el 2019 per l’equip de govern s’inclou, entre altres, la proposta d’una pista poliesportiva d’1,9 milions.

ERC va insistir en la necessitat d’explorar altres vies que no hipotequin el poble. «Ara no podem prendre cap decisió ferma, però no volem gastar-nos aquests diners per tenir el mateix», insistia Òrrit, i el regidor Thomen va apuntar la possibilitat de l’enderroc i fer un edifici nou i més modern al seu lloc, «que econòmicament potser ens sortiria més a compte». Va posar el símil de si és preferible arreglar un cotxe vell o comprar-ne un d’elèctric.

Per la seva banda, l’únic regidor de Junts per Castellnou, Antoni Batista, també a l’oposició, va proposar sotmetre la decisió a una consulta popular. «Caldria que el poble pogués parlar», i a partir d’aquí, «que cadascú faci la seva campanya». En aquest sentit, Òrrit va apuntar que «el millor referèndum serà les properes eleccions», i mentrestant va convidar tots els grups a intentar explorar alguna solució conjunta.

La moció de Nou Castellnou va ser rebutjada amb els vots en contra d’ERC. JxC es va abstenir.