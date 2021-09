Després del parèntesi de l’any passat avui torna La Fumera, la festa major alternativa de Sallent, que s’ha adaptat a l’actual context de pandèmia i concentrarà els actes, de manera puntual, a la plaça 19 d’Abril. La festa, que s’allarga fins diumenge, estrenarà els cinc contenidors de vaixell que en els darrers mesos s’han reconvertit en estructures modulars, que es podran utilitzar com a barra, cuina o magatzem per a les festes populars al carrer.

La Fumera reprèn avui l’activitat després de la suspensió de la festa l’any passat. «Per una qüestió social i cultural era necessari tornar-la a reactivar», apunten des de l’organització. La festa serà diferent de l’habitual i enguany el recinte festiu es concentra a la plaça 19 d’Abril, al costat del riu, que «és un espai més ampli que ens permet tenir més control i complir les mesures de seguretat».

En aquesta ocasió, la festa major alternativa s’ha concebut amb l’objectiu «d’oferir un punt de trobada, que no vam poder tenir l’any passat», adaptant l’oferta cultural i lúdica a la realitat actual i tenint en compte que aquestes condicions en dificulten l’autogestió. La majoria d’activitats es duran a terme dins el recinte de la plaça de manera gratuïta, però caldrà reservar entrada prèviament o abans d’entrar, registrant-se a través d’un formulari d’accés.

Tot i que s’han hagut de reduir les activitats, el programa manté un bon nombre dels actes habituals com els que estan relacionats amb les tres colles que són l’essència de la festa. Així es mantenen actes com el toc de sirena, el Temperi, la Carretada o la Fumerada. No hi faltarà tampoc la matinal de cultura popular. Quant als espais típics de la festa, l’únic que es manté és La Carbonera, dedicat al públic infantil.

Entre les actuacions destacades hi ha el concert d’El Patio i el ball de confeti amb La Fumera All Stars, dissabte al vespre. Destaca també l’actuació de Jaume Arnella, diumenge a la tarda, amb un espectacle dedicat als desapareguts Jordi Fàbregas i Josep Escudé, estretament vinculats a la vida cultural de Sallent i a La Fumera.

Enguany, la festa s’ha renovat amb cinc contenidors de vaixell reconvertits en estructures modulars que permeten construir elements útils per les festes al carrer com barres, magatzems, cuines o barraques senceres. Els mòduls, que ha pintat l’artista Berni Puig, s’han finançat amb les aportacions de més d’un centenar de veïns i veïnes de Sallent i d’entitats del poble.