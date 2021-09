Sant Vicenç de Castellet celebrarà aquest diumenge l’Aplec de Castellet, una festa que esdevé un homenatge a la cultura popular del municipi. L’esdeveniment es tornarà a fer al Pla de Castellet a partir de 2/4 d’11 del matí amb la missa, l’ofrena floral i la cantada al Goig de la Verge de Castellet. Els participants es podran desplaçar des del Pla de les Vives a partir de 3/4 de 10.

Les actuacions de cultura popular comptaran amb la participació de l’Esbart Dansaire Santvicentí i del Ball dels Barons de Castellet. L’aplec es tancarà amb l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. Les entrades per assistir a l’Aplec de Castellet són gratuïtes i s’han de reservar prèviament a través de la pàgina web d’entrapolis o bé a la web de l’Ajuntament (svc.cat). L’accés al Pla de Castellet serà limitat i l’aforament estarà controlat. No hi haurà servei de bar i en cas de pluja la missa es traslladaria a l’església i els actes culturals a la sala de Cal Soler.