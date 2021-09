La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir a Cardona que des de la formació se senten «absolutament forts per afrontar la negociació amb l’Estat espanyol» i va emplaçar Junts per Catalunya a participar en la taula de diàleg prevista per la setmana vinent. Vilalta va fer aquestes declaracions a l’auditori Valentí Fuster, en el marc de la jornada de treball que el grup parlamentari d’ERC va celebrar a la vila ducal per encarar el nou curs polític. La reunió va comptar, al tram final, amb la presència del líder del partit, Oriol Junqueras.

El grup parlamentari d’ERC es va reunir a Cardona per planificar el nou curs polític que, després de les darreres eleccions al Parlament, segons la portaveu de la formació, «obre una finestra d’oportunitats per posar les bases de la transformació que el país necessita i per fer passos endavant en la construcció de la República Catalana». En aquesta línia, va destacar la possibilitat de reprendre, la setmana vinent, la taula de negociació amb el govern de l’Estat «per poder resoldre el conflicte polític que requereix poder negociar, des de la política, una solució democràtica».

La representant republicana no va concretar ni la data, ni l’agenda, ni qui participarà en la trobada de la setmana vinent, però va assegurar que «la taula de diàleg és un èxit de l'independentisme més enllà del qui, el què i el com». També es va mostrar confiada en la participació del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la trobada. En aquest sentit, va dir que «nosaltres no entendríem cap altra realitat que no fos que els presidents hi fossin, el de la Generalitat hi serà». Vilalta també va emplaçar a Junts per Catalunya a participar en la taula de diàleg perquè va assegurar que «no hi anem sols, hi anem amb els consensos de país que impliquen poder votar el nostre futur col·lectiu i perquè s’acabi la repressió contra l’independentisme».

En referència a la petició del PSC d’obrir una taula de diàleg entre els partits catalans, la portaveu republicana va afirmar que «el què ens trobem de fons és un conflicte polític entre Catalunya i l’Estat, no un conflicte entre catalans» i va advertir als socialistes que «no s’equivoquin, no ens fa falta inventar-nos altres instruments i tampoc governs alternatius, el que fa falta és resoldre el conflicte polític que hi ha entre Catalunya i l’Estat, en aquest cas amb una taula on s’asseguin els dos governs».

La portaveu d’ERC també va aprofitar per animar a la ciutadania a mobilitzar-se aquest dissabte, Diada Nacional de Catalunya, «per demostrar que l’independentisme segueix fort i viu i que, malgrat la pandèmia i la repressió, encara hi som», de manera que es pugui «traslladar aquesta força a la taula de negociació i interpel·lar al govern de l’Estat que el què cal és solucionar el conflicte en clau democràtica i amb valentia política».

Al tram final de la reunió d’ahir a Cardona s’hi va afegir el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va ser ovacionat pels membres del grup parlamentari quan va entrar a l’auditori acompanyat de Vilalta, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, la portaveu adjunta del grup, Meritxell Serret, i l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch.