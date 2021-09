La Festa Major de Sallent recupera el castell de focs, un acte que l’any passat es va suspendre per la pandèmia de la covid. L’espectacle pirotècnic es farà dilluns, 13 de setembre, a les 10 de la nit al Pont de la Concòrdia, on s’ha habilitat un espai amb cadires per evitar aglomeracions. Hi haurà aforament limitat en aquest espai, però els focs artificials es podran veure des de molts punts del poble.