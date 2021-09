L’Ajuntament de Fonollosa ha donat el tret de sortida al pla d’arranjament dels carrers del centre històric de Fals. Ja s’ha fet una primera actuació, que ha consistit en la renovació dels paviments del carrer sud.

Les obres fetes fins ara han inclòs la instal·lació de llambordins de pedra natural i zones de formigó acolorit. A més, s’ha aprofitat per renovar l’enllumenat públic, fer millores en la conducció de l’aigua de boca i en la xarxa de clavegueram. L’Ajuntament hi ha invertit 47.630 euros.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha explicat que aquesta intervenció s’emmarca en el pla de millora dels paviments del nucli històric de Fals, i ha apuntat que s’ha fet un pla global «perquè totes les actuacions que s’hi duguin a terme tinguin una coherència i una mateixa línia estètica». L’Ajuntament ha prioritzat l’actuació en aquest carrer perquè era un dels que estaven més malmesos del poble i on convenia més renovar els paviments i serveis, segons ha apuntat el mateix alcalde. Els treballs continuaran quan es disposi de més finançament.

Hernàndez també ha destacat que «la rehabilitació i dignificació dels nuclis històrics del municipi és una de les prioritats del govern municipal» i un dels objectius per aquest mandat per donar continuïtat a la tasca iniciada en l’anterior, quan es van dur a terme obres com la millora de la plaça de la Creu de Camps o la rehabilitació de la plaça Major de Fonollosa. Així mateix ha anunciat que abans que s’acabi el 2021 s’actuarà a la plaça Sant Jordi de Fonollosa.