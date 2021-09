Eliminar tant com es pugui la contaminació acústica i ambiental que produeix l’activitat de l’aeròdrom Barcelona-Bages de Sant Fruitós. És el propòsit de l’Associació Prou Soroll, recuperem el silenci al Bages, que impulsen veïns de diversos municipis i urbanitzacions que hi ha entorn d’aquest equipament i que ahir es van reunir per primer cop a Santpedor en una assemblea que va congregar mig centenar llarg de persones. Es constituiran com a entitat, controlaran de prop l’activitat de l’aeròdrom, i ja han previst les primeres accions de protesta al carrer per reclamar la implicació de les administracions i mesures a l’empresa que acabin amb el soroll.

Ja fa mesos que es va iniciar un moviment veïnal contrari a l’aeròdrom, però operava bàsicament per WhatsApp i ara vol fer un pas més per créixer, oficialitzar-se i guanyar força per fer pressió i donar continuïtat a la feina feta. Per això, ahir es va convidar tothom a apuntar-se a l’associació, que es preveu constituir d’aquí a 15 dies. Tal com es va explicar públicament ahir, entre altres coses en aquest temps s’ha fet arribar el malestar al Síndic de Greuges i a l’Agència Catalana de Qualitat Ambiental. Per altra banda, els Ajuntaments de Santpedor i Castellnou han aprovat mocions de suport al moviment, i ara es demana que se sumin a la causa altres municipis que es puguin veure afectats. Tots dos alcaldes, Xavier Codina, de Santpedor, i Domènec Òrrit, de Castellnou, eren a l’acte d’ahir i van manifestar el seu compromís amb l’associació. Codina va explicar que l’Ajuntament de Santpedor ha iniciat controls sonors periòdics al municipi a l’espera d’obtenir les primeres conclusions, i s’ha demanat assessorament tècnic i ambiental a través del qual s’ha contactat amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESE), que ha autoritzat l’Ajuntament de Santpedor a reportar qualsevol anomalia que es detecti en l’activitat de l’aeròdrom.

Sobre aquesta qüestió ahir es va demanar als veïns que estiguin a l’aguait de qualsevol possible irregularitat per part de l’empresa i ho facin saber a l’assemblea, tenint en compte que això podria servir com a mesura de pressió. Per exemple, es fa una crida a denunciar els vols que es facin fora de les hores estrictes de sol o quan no hi hagi una visibilitat adequada en un radi de 5 quilòmetres. Des de l’associació també s’intentarà controlar el nombre de vols i els temps de descans.

Una concentració el 3 d’octubre

Ahir també es van proposar les primeres mobilitzacions al carrer. D’una banda, el 26 de setembre, s’aprofitarà la Fira de Sant Miquel de Santpedor per difondre el moviment i recollir adhesions, i per al diumenge 3 d’octubre s’ha previst una concentració massiva en un punt estratègic per determinar que impedeixi, o com a mínim dificulti, l’enlairament dels avions de l’aeròdrom.