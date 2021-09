Sallent donarà demà el tret de sortida a la festa major. S’han programat quatre dies d’activitats culturals i d’oci adaptades a la situació actual, marcada per la covid. En aquest sentit, tots els concerts es faran amb el públic assegut i aforament limitat a unes 300 persones. Les entrades per assistir als actes s’han exhaurit pràcticament totes, i les més buscades han estat la dels concerts de Beth i de les orquestres Maravella i Venus.

La música és un dels plats forts de la programació (la podeu consultar a sallent.cat), que arrencarà demà al vespre amb el pregó a càrrec de l’escola municipal de música Cal Moliner, Ràdio Sallent i els gegants Bernat i Ermessenda. Tots fan 40 anys aquest 2021 i compartiran l’essència en forma de pregó per celebrar-ho. A la nit, la cantant bagenca, Beth, presentarà el seu àlbum Origen.

Dissabte, l’esport obrirà la jornada amb partits de futbol. I al matí també es farà l’acte institucional de la Diada. A la tarda, sessió de jocs de taula i concert amb l’orquestra Maravella, que també actuarà a la nit, en paral·lel a DJ Arzzet.

Diumenge, la trobada gegantera i el 40è aniversari dels Gegants Reis de Sallent centrarà els actes del matí, quan també hi haurà mostra de danses, sardanes i torneig de bàsquet. A la tarda, La vida sense art? i Drop Collective són dues propostes, de teatre i de jazz respectivament, que s’emmarquen en el quart aniversari de la Fàbrica Vella

Per al dilluns 13 de setembre, darrer dia de la Festa Major a Sallent, s’ha programat una enlairada amb globus, al matí. I a la tarda, espectacle infantil amb Ambauka i concert amb l’orquestra Venus. La Venus amenitzarà també la nit de dilluns, després del castell de focs.

L’Ajuntament de Sallent convida als sallentins a sortir al carrer i gaudir dels actes de la festa major «respectant les mesures de seguretat sanitàries, que es garantiran en tots els actes». Tal com apunta l’alcalde, Oriol Ribalta, al programa de mà: «us demano que participem els actes, sent conscient que encara no estem en una situació de normalitat. Amb precaució i consciència col·lectiva podem fer moltes coses i passar-nos-ho d’allò més bé».