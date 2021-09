Cardona es troba immersa en la festa major, que enguany recupera els principals actes després que l’any passat, a causa de la covid, la celebració es limités a una programació cultural amb una vintena d’activitats tot el setembre.

Aquesta edició s’adapta a la situació sanitària, i per això algunes activitats no es poden realitzar i la majoria dels actes tenen aforament limitat, per garantir les mesures de seguretat.

La Festa Major de Cardona va arrencar ahir i s’allargarà fins dimarts, 14 de setembre. Durant aquests dies, es duran a terme una trentena d’actes culturals, lúdics i infantils. I no hi faltarà el tradicional corre de bou, amb la principal novetat que no hi ha taquilles per a la venda d’entrades. S’ha de fer a través de la pàgina web festamajorcardona.cat o a l’Oficina d’Atenció de la Festa Major (Centre Cardona Medieval).

A causa de la reducció de l’aforament dins la plaça, s’ha fet un sorteig públic per escollir les persones que aniran a les cordes durant els dies del Corre de Bou. Amb la normativa actual, poden accedir a l’espectacle 45 persones. Per garantir la màxima presència, es permetrà l’accés a 90 persones (45 a la primera part i 45 a la segona).

Demà, a les 11 del matí es farà el concurs de retalladors i corre de bou amb la cargolera i exhibició de toreig. Diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, corre de bou amb la cargolera i exhibició de toreig. Dilluns, a la 1 del migdia, corre de bou infantil amb la Penya la Corneta i el Calaixó. I a les 5, correu de bou amb la desencaixonada. El dilluns és el dia de les penyes, i la meitat de l’aforament serà per als seus membres (la resta per sorteig). Per als dies de vaquetes, que seran el dimecres 15, dijous 16 i divendres 17, el sistema és el mateix.

Presència a les xarxes

A causa dels canvis constants i l’afectació que té la pandèmia sobre la programació, l’Ajuntament de Cardona ha reforçat la presència a les xarxes socials per tal d’informar de totes les novetats, canvis i modificacions. Tots els actes i horaris es poden consultar a cardona.cat.