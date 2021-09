L'episodi de pluges que aquesta tarda afecta la Catalunya Central ha estat especialment contundent a Artés, on vials com el carrer de Rocafort han quedat negats per l'aigua. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a les 6 de la tarda, en aquets municipi ja s'hi havien acumulat 40,2 litres/m2.

Un gimnàs i almenys un establiment comercial del poble han patit desperfectes per culpa de l'aigua. A més, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per un pati que s'ha inundat.

Al Bages, els serveis d'emergència també han hagut d'actuar per la inundació d'uns baixos a Avinyó. Al Baix Llobregat, a Martorell, han rebut vuit avisos per acumulació d'aigua en diferents espais.

Fora de les comarques de Regió7, a Sabadell i Vic és on més aigua s'ha acumulat fins a6, 59,5 i 52,1 litres/m2, respectivament. En el cas concret del Vallès Occidental ha descarregat 40 litres/m2 en 30 minuts i el temporal ha anat acompanyat de pedra o calamarsa. També s'ha observat la superació del llindar de 20 litres/m2 en 30 minuts al Baix Penedès

Alerta per possibles inundacions i fort vent

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta el pla d’emergències INUNCAT davant la intensitat de les pluges. D’altra banda, l’SMC ha emès un avís de temps violent al Bages, Solsonès, Berguedà, Osona, Moianès i Vallès Oriental. En aquestes comarques es poden produir tempestes amb fortes ratxes de vent, pedra, esclafits o tornados.

La previsió és que al llarg de la tarda i fins al vespre les tempestes es puguin mantenir intenses a moltes comarques de forma local.