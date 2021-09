Les obres d’ampliació del pont d’accés a Cabrianes són a la recta final, i podria tornar a ser operatiu d’aquí a un mes. Són les previsions amb què treballa la Generalitat, segons ha apuntat a aquest diari el Director General d’Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, que fins i tot no descarta que es pugui reobrir abans si no sorgeix cap impediment i es donen unes condicions meteorològiques favorables que permetin agilitar la feina.

I és que els treballs estan molt avançats i fins ara s’ha pogut anar al ritme previst. Des que van començar l’estiu passat, el pas del trànsit pel pont que connecta amb el polígon industrial Illa Sud i l’eix del Llobregat, s’ha hagut de desviar per l’eix transversal (o en el seu defecte pel camí dels horts cap a Sallent), però aquesta situació té els dies comptats. L’estructura del pont ampliat ja està del tot acabada, i compta amb un tauler nou que ha doblat l’amplada i ha passat dels 6 metres que tenia a 12, la qual cosa permet una calçada de doble carril i el pas de dos vehicles alhora, a banda d’una vorera per al trànsit de vianants i de ciclistes.

Amb la nova plataforma completada i el pont reforçat, avui mateix hi ha previst de realitzar la prova de càrrega, mitjançant la col·locació de camions de gran tonatge i amb càrrega extraordinària repartits per damunt de l’estructura del pont i que ha de servir per comprovar la seva resistència i que pot suportar el pes previst. A partir d’aquí, caldrà anar completant els acabats, explica Flores, amb el reasfaltatge definitiu, la pintura, la senyalització, finalitzar les baranes i endreçar l’enllaç de tota l’estructura del pont amb la resta de la carretera.

El pont reformat es posarà en funcionament tot sencer en una data encara per determinar, però en què es preveu un acte protocolari o d’inauguració.