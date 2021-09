La desescalada que s’està duent a terme en determinats àmbits està facilitant la recuperació d’algunes tradicions populars com les sardanes, que s’havien vist greument afectades per les restriccions imposades fins ara per la pandèmia. És el cas de Sallent, on el grup de Dansaires Sallentins en tornarà a ballar diumenge per primera vegada des d’abans de la pandèmia, en el marc de la Festa Major del poble que se celebra aquests dies.

La cita serà a les 12 del migdia a la plaça Sant Antoni Maria Claret, i el que inicialment s’havia programat únicament com una audició, finalment es convertirà en un ball, tot i que s’hauran de mantenir unes mínimes normes de seguretat anticovid. En aquest sentit, les rotllanes no podran superar les 10 persones, i caldrà fer una neteja de mans amb gel hidroalcohòlic just abans de començar el ball i en acabar-lo. També serà recomanat l’ús de la mascareta.

Durant la pandèmia, els Dansaires Sallentins s’havien limitat a fer concerts i audicions sense ball. La darrera vegada va ser durant la festa de les Enramades, el mes de juny passat. De cara al 25 de setembre també s’organitzarà una audició, en aquest cas perquè serà un acte interior, a la Fàbrica Vella.