Un total de 72.505 alumnes de l’etapa escolar obligatòria, de 3 a 16 anys, començaran dilluns vinent el nou curs escolar a les comarques de la Catalunya Central (Bages, Anoia, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), una xifra que suposa un descens de 977 estudiants respecte a l’any passat. Mentre que enguany hi ha una davallada dels alumnes d’infantil i primària, es registra un augment a secundària.

Pel que fa a l’ensenyament no obligatori, en el cas de batxillerat, hi haurà un total de 4.969 estudiants repartits en 229 grups, si bé aquestes dades encara són provisionals perquè el període de matrículació acaba avui. Com a novetats, destaquen la incorporació del batxillerat a l’institut Les Margues de Calldetenes i que l’institut Cirviànum de Torelló oferirà la modalitat d’Arts.

Respecte als cicles formatius de grau mitjà i superior, el departament encara no disposa de les dades d’alumnat d’aquest curs, atès que la matrícula es manté oberta. No obstant això, sí que informa sobre el nombre de grups que hi haurà. Els centres públics tindran 143 grups de grau mitjà aquest curs i els centres concertats comptaran amb 47 grups. En el cas dels grups de grau superior inicial, els públics oferiran 98 grups, mentre que els concertats en tindran 33.

El personal docent ascendirà a 6.707, 383 més que el curs anterior. També hi haurà noves dotacions de Suport Intensiu per l’Escolarització Inclusiva (SIEI). En concret, hi haurà noves incorporacions a l’escola Voltregà, a l’institut Manresa Sis, a l’institut de Vic i a l’institut de Taradell, entre d’altres. En la mateixa línia, s’obrirà una Aula Integral de Suport (AIS) en quatre centres: l’institut Les Margues de Calldetenes, l’escola Àuria d’Igualada, el Centre Jeroni de Moragas de Santpedor i l’escola Puigberenguer de Manresa.

El departament d’Educació té en procés de construcció l’escola El Vinyet de Solsona, l’escola La Serreta de Santpedor i l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages. L’institut de Gurb està pendent de la licitació de l’obra, mentre que els instituts escola del Pont de Vilomara, Òdena i Castellterçol tenen pendent el projecte.