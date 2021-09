L’Escola Catalunya de Navarcles estrenarà el curs amb un nou sistema de calefacció que ha de servir per posar fi als problemes que s’arrossegaven de fa temps per escalfar l’edifici, tenint en compte que les canonades de ferro que hi havia tenien més de 30 anys, s’havien oxidat i tenien fuites que impedien el seu correcte funcionament.

Durant aquest estiu s’ha completat la renovació de la xarxa de canonades, que s’han substituït per conducte PPR. També s’han instal·lat nous radiadors, s’ha renovat el sistema de control dels equips d’impulsió i retorn i el quadre elèctric, així com dels col·lectors i bombes. A més, s’han instal·lat sondes de temperatura a cada aula, sala i despatx.

Aquestes obres completen algunes actuacions que ja es van fer el 2016, quan es va canviar la caldera de gasoil existent per dues calderes de gas natural, i d’aquesta manera s’espera resoldre definitivament els problemes d’escalfament.