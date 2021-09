Adequar patis educatius a la llar d’infants municipal, habilitar un jardí de papallones, construir una torre de nidificació per a aus i instal·lar una tirolina a Pineda. Són les quatre propostes que es podran desenvolupar l’any que ve a Sant Fruitós de Bages sorgides de les votacions populars en la primera edició dels pressupostos participatius, dotats amb un total de 75.000 euros. Ahir se’n va fer la presentació i es van donar detalls dels projectes escollits per part dels seus impulsors en un acte públic al Nexe.

Els pressupostos participatius eren oberts a totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys, que podien votar una o dues opcions d’entre les 15 propostes que finalment es van posar sobre la taula. En total, han respost a la convocatòria unes 497 persones la qual cosa ha superat les expectatives que tenia l’Ajuntament tractant-se de la primera edició, segons apuntava ahir l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan.

De les 15 propostes finalistes, n’hi ha hagut 4 que, segons els resultats obtinguts i el seu pressupost, es podran encabir en les partides de l’any que ve. De fet, no segueix estrictament l’ordre de vots obtingut, però s’han hagut de descartar projectes que, tot i haver quedat per davant d’altres finalment escollits, han acabat saltant de la llista perquè s’hauria superat el pressupost total fixat.

L’adequació dels patis de la llar d’infants (amb 170 vots), i el jardí de papallones (amb 135) han estat els dos projectes amb més suport i s’han pogut encabir sense problemes, amb un pressupost de 29.273 euros i 10.317 euros, respectivament.

La primera proposta planteja distribuir els patis de la llar Les oliveres en 9 àrees educatives, d’esbarjo i de lleure per als infants amb material nou. La segona, impulsada per Som Natura Pla de Bages, proposa adequar un jardí de papallones amb flora autòctona per preservar-ne les espècies (a Sant Fruitós n’hi ha 48 d’identificades, algunes en regressió). S’ubicarà al Torrent Fonteta i també servirà d’espai educatiu per a les escoles.

Per darrere d’aquestes propostes, la tercera més votada ha estat la recuperació de la pista Bosquet, però costa 50.000 euros i s’excedia dels 35.000 euros de pressupost que quedaven. Per això, li passa per davant la torre de nidificació d’aus (amb 77 vots i de 21.000 euros), per evitar la fugida d’espècies a altres indrets per criar com s’està observant, mentre que la darrera proposta que s’ha pogut encabir és la de la tirolina de Pineda (60 vots i de 6.000 euros), que també ha passat per davant d’altres projectes més votats però més cars, com l’adequació d’un carril bici entre escoles (75 vots), o la urbanització de vies de servei a La Rosaleda (68 vots).