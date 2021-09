Un centenar de veïns del Bages han decidit fer pinya per lluitar contra les molèsties que els ocasiona l'aeròdrom de Sant Fruitós. Denuncien el soroll que provoca, la sensació d'inseguretat que pateixen i la contaminació que, segons diuen, provoca aquesta activitat. «És com si tinguessis una avioneta dins de casa cada cinc minuts. Vols descansar i no pots», lamenta l'Enric Claret, un dels afectats i membre de 'Prou Soroll, recuperem el silenci'. Els veïns denuncien que, tot i ser molt diferents, s'aplica la mateixa normativa a l'aeròdrom de Sant Fruitós que a l'aeroport del Prat, i lamenten que, malgrat les queixes, l'empresa que el gestiona no fa res. Farts de la situació, preveuen engegar protestes i la primera serà el 3 d'octubre.

La Montserrat Pou viu a la urbanització de Pineda, a Sant Fruitós de Bages, des de fa 36 anys. Fa 10 que pateix sensibilitat química múltiple, una malaltia que té afectacions a diversos òrgans del cos i es caracteritza bàsicament perquè tots els símptomes es desencadenen davant la presència d'olors i el contacte amb productes químics. Quan l'aeròdrom funciona, de dijous a diumenge, en pateix les conseqüències per la contaminació ambiental que, segons diu, provoca l'activitat.

Però ella no és l'única que en pateix els efectes. De fet, assegura que és una qüestió que hauria de preocupar a tothom perquè, al cap i a la fi, «tots respirem un aire empobrit». Un altre dels efectes més directes és el soroll que provoquen les avionetes i que, mentre l'aeròdrom funciona, passen contínuament. Per tot plegat, veïns dels municipis més afectats –Santpedor, Sant Martí de Torroella, Sant Fruitós i Castellnou de Bages- han decidit fer pinya i han creat l'associació 'Prou Soroll, recuperem el silenci' per lluitar contra totes les molèsties que els hi provoca l'activitat. «Hi ha veïns que el cap de setmana prefereixen marxar de casa per no sentir el soroll», lamenta Claret.

L'associació s'ha constituït aquesta setmana i ja en formen part prop d'un centenar de veïns. L'objectiu és donar a conèixer la problemàtica i engegar accions de protesta com la que preveuen fer el pròxim 3 d'octubre prop de l'aeròdrom. Abans d'això, han provat la via més administrativa, s'han reunit amb els ajuntaments i també amb l'empresa que, tot i conèixer les queixes, «no ha fet res per solucionar-ho». També han fet arribar la problemàtica davant del Síndic de Greuges, una acció que ha comptat amb el suport de més de 400 veïns, entitats ecologistes, associacions de veïns i, fins i tot, d'una de les escoles de Santpedor.