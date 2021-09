En sessió matinal i no de tarda, amb mascareta, i amb una plaça a mig omplir a causa de les restriccions per la covid. Així és com va viure ahir Cardona el seu Corre de Bou més peculiar dels últims temps, però que molts cardonins i forans esperaven eufòrics després del parèntesi de l’any passat en què ni tan sols es va celebrar la festa major. Amb l’entrada limitada no hi va haver el bullici habitual, però els pocs retalladors i Mossos que van poder participar de la festa a peu de plaça ho van donar tot davant d’un públic més reduït però igualment entregat.

I és que, en l’actual context de pandèmia, l’edició d’enguany s’ha hagut d’ajustar als límits imposats pel pla de represa de la cultura popular, que Cardona ha fixat en un 50% de la capacitat permesa a les graderies (unes 900 persones), i en 45 a les cordes a peu de plaça (quan habitualment se superen les 200), però amb una doble tongada diària que permet que puguin participar de la festa 90 persones tant en l’edició d’ahir com en les que encara queden per a aquesta tarda i per a demà. La tria es va fer per sorteig, i l’estructura per parts que s’ha dissenyat fa que, en general «tothom que es va apuntar hagi pogut accedir en algun dels torns dels tres dies de Corre de Bou», assegurava ahir l’alcalde, Ferran Estruch.

La pandèmia també ha deixat enguany la festa sense els tradicionals encierros previs a la primera sessió del Corre de Bou, i per això es va traslladar de la tarda al matí. A les 11 en punt sortien a plaça els 8 retalladors que intervindrien amb les dues primeres vaquetes, i van donar joc davant d’una plaça animada.

El concurs de retalladors va donar pas als toros per al públic, en què els participants més atrevits deixaven la corda per córrer davant l’animal. A més, enguany ho havien de fer amb mascareta, per bé que no tothom la duia degudament col·locada. Com és habitual, també hi va haver unes aclamades exhibicions de toreig i la tradicional cargolera abans de donar pas a la segona tanda de participants (45 persones més a peu de plaça), en què van sortir tres noves vaquetes més una de regal. Tot plegat va allargar la primera sessió del Corre de Bou fins més enllà de la 1 del migdia.

Satisfacció però a mitges

La sessió d’ahir del Corre de Bou va transcórrer sense incidències i tan sols amb un parell d’enganxades sense cap conseqüència cap al final de la segona tanda. De fet, amb la plaça més buida, hi havia menys aglomeracions a les cordes i més espai per escapolir-se i trobar fàcilment un racó on protegir-se de l’animal quan fes falta.

Però també es perdia part de l’essència de la festa. «És evident que amb menys gent ens podem moure millor, però això és una festa popular de la qual ha de poder gaudir tothom, i és una llàstima que aquest any no s’hagi pogut omplir», lamentava Joan Borrisser. És un dels afortunats del sorteig, i que ahir va poder participar de la primera tanda del Corre de Bou, mentre que a la segona «no puc tornar a entrar per poder deixar espai a altres companys». És de Martorelles, però com a «gran aficionat als bous» fa més de 15 anys que no es perd cap Corre de Bou a Cardona. Al seu costat, el cardoní Joan Vilà, de la penya les Barreres, també celebrava el retorn del Corre de Bou, però trobava a faltar «els nervis» de córrer a l’encierro i l’ambient «espectacular» de la tarda a la plaça. «Avui també n’hi ha, però no és com sempre, i sap greu que potser hi ha gent del poble que aquest any no haurà pogut participar». Tots dos entenen que calia adaptar-se, i confien que serà «un any de pas».

Nit de gent sense incidències

En plena festa major, Cardona va viure ahir la nit prèvia a la festivitat de la Diada amb gent al carrer fins la matinada, «però ha estat molt tranquil·la i sense incidències», assegurava l’alcalde, Ferran Estruch en coincidència amb el que també va explicar la Policia Local. De fet, s’ha intensificat la vigilància, amb tots 8 agents del cos en servei (5 dels quals durant la nit), a banda «d’un reforç important dels Mossos d’Esquadra i els Arro, i de la col·laboració de Protecció Civil», recordava Estruch, que tanmateix feia una crida «a la responsabilitat i al seny» de cara a la propera matinada.