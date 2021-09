Si a primera hora l’amenaça de pluja feia témer pel Corre de Bou, al final es va poder celebrar una sessió més que completa, amb dues vaquetes de regal per aclamació popular. Van ser dues hores i mitja d’espectacle, que recuperava l’horari habitual de tarda després que dissabte s’havia passat al matí, però amb les mateixes limitacions imposades per la pandèmia, que ahir es van notar especialment perquè el diumenge és el dia fort de la festa.

La plaça va esgotar les 900 entrades habilitades (la meitat de la seva capacitat). Dissabte també, però ahir s’hauria superat amb escreix aquesta xifra per l’elevada demanda que hi va haver, apuntava l’alcalde, Ferran Estruch, que lamentava la situació tot i que és forçada per les circumstàncies. En canvi, va explicar que per a la sessió d’aquesta tarda encara en quedaven «algunes» de lliures.

A peu de plaça també es va mantenir la limitació de 45 persones per a cada un dels dos torns de Corre de Bou diaris (quan normalment n’hi ha més de 200), la qual cosa deixa més espai lliure per als mossos i retalladors «però es troba a faltar allò propi d’una festa popular com aquesta, en què l’essència és la gent i que tothom hi pugui participar», assenyala Estruch.

Alguns dels retalladors afortunats en el sorteig previ a les sessions del Corre de Bou per poder donar cabuda a tothom qui ho demanés i d’una forma ordenada, han pogut repetir, i ahir van tornar a córrer davant el toro com ho havien fet dissabte. En total, van sortir a plaça sis animals més dos de regal al final de la sessió, després que l’alcalde s’hi avingués davant la demanda del públic.

No van faltar el salts i les filigranes dels més atrevits que deixaven la corda dels laterals per acostar-se el màxim a l’animal per després esquivar-lo, tot i els diversos intents fallits per col·locar-los anelles a les banyes. També hi va haver les tradicionals exhibicions de toreig, molt aplaudides, i la cargolera, que ahir va ser un vist i no vist perquè en la primera envestida del toro es va trencar una de les dues nanses interiors on s’agafa l’individu que hi ha a dins.

Avui hi ha més Festa Major i l’últim Corre de Bou, a les 5.