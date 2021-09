Aprendre a combatre el malbaratament, conèixer les últimes tendències culinàries, posar en valor les sopes o conèixer la singularitat dels productes de proximitat són algunes de les propostes que planteja la Festa Alícia’t de Món Sant Benet que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Enguany, la celebració es reinventa i aposta per un format 100% online, gratuït i obert a tothom.

La proposta, que té una durada de tres dies, ens anirà descobrint contingut a poc a poc i diàriament en format de càpsules audiovisuals obertes a tothom, a través de la plataforma aliciatvirtual.cat. Breus píndoles divulgatives que pretenen apropar la cuina fàcil, sana i divertida per viatjar i descobrir la singularitat de la cuina i els productes dels diferents territoris de les comarques de Barcelona, així com alguns dels seus punts d’interès turístic, de la mà de Barcelona és molt més, marca que engloba el turisme de la demarcació. Des del Mató de Montserrat, passant pel gall negre del Penedès, la ceba vigatana, el pèsol negre del Berguedà, la gamba de Vilanova o la maduixa del Maresme, entre altres.

El dissabte, 18 de setembre, per cloure l’Alícia’t virtual es durà a terme una jornada en directe que incorporarà nous tallers i dues demostracions de cuina: la masterclass de la xef Maria Nicolau «Cuina de temporada fàcil i bona» i del cuiner Artur Martínez, del restaurant Aürt de Barcelona, sota el nom de «Cuina, senzillesa i compromís».

El públic infantil també tindrà el seu espai durant la jornada del dissabte amb el taller «Tastaciència. Ciència i cuina» que permetrà als més petits de casa descobrir la vinculació entre alimentació i ciència. La jornada de clausura es podrà seguir en directe sense inscripció prèvia i de manera gratuïta. A partir de dissabte tot el contingut de l’Alícia’t quedarà obert i podrà consultar-se lliurement des d’aliciatvirtual.cat.

Per al públic professional, en el marc de l’Alícia’t virtual, també s’ha programat una jornada sobre casos d’èxit i d’innovació en el sector turístic i gastronòmic en temps de pandèmia, que tindrà lloc aquest dimecres i comptarà amb la participació de la diputada delegada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i del director general de la Fundació Alícia, Toni Massanés.

L’Alícia’t virtual arriba després que l’any passat no es pogués celebrar presencialment la festa que any darrere any aplega milers de persones a Món Sant Benet. La festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona que enguany agafa una nova dimensió i, adaptant-se a les noves circumstàncies provocades per la pandèmia, reneix en format virtual arribant, així, a públic d’arreu del territori.

La iniciativa té com a objectiu donar a conèixer la tasca que desenvolupa la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència), un centre que investiga productes i processos culinaris i que innova i treballa per millorar l’alimentació de les persones, i parteix de la filosofia d’aprendre tot divertint-se.