La Festa Major de Sallent va convertir ahir al matí el parc municipal Pere Sallés en l’epicentre de la cultura popular de la vila, i en què els gegants Reis, Bernat i Ermessenda, van ser els protagonistes. Se’n commemoraven els 40 anys davant una multitud de veïns i colles convidades que, respectant les mesures de seguretat adoptades per la pandèmia, van assistir a un acte de records i vivències sorgides de tota la seva trajectòria, i també d’homenatge a tothom qui l’ha feta possible, especialment al seu principal artífex i cap de colla durant 35 anys, Josep Maria Sotoca.

Hi ha fonts documentades que demostren que a Sallent ja hi havia gegants a final del segle XIX, i si bé poc tenien a veure amb els actuals, ahir es va valorar la tradició gegantera de la vila, fins al punt que ha esdevingut una de les capdavanteres molt més enllà de la mateixa comarca. Al darrere hi ha «centenars d’hores i persones anònimes» a qui els Gegants i Nans de Sallent van voler dedicar l’acte d’ahir, com apuntava el seu actual responsable, Miquel Gili. En agraïment a tots ells, es va fer entrega d’un record a tots els portadors, i un homenatge especial «al cap pensant» i principal impulsor de la colla, Josep Maria Sotoca, que va rebre emocionat el Bernat d’Honor que li van entregar després de 43 anys dedicats als gegants. Uns gegants «reconeguts arreu de Catalunya, i fins i tot al Japó», va assegurar ell mateix tot recordant la sortida que hi van fer. També es va destacar que amb Sotoca al capdavant de la colla, Sallent es va convertir en la primera Ciutat Gegantera de Catalunya.

Més enllà dels reconeixements, l’acte d’ahir va comptar amb la participació de cinc colles representatives pels vincles que tenen amb Sallent. Hi van assistir els gegants de Cabrianes, els Reis de Moià, els Vells d’Artés, els grans de Sant Fruitós, i els Nous de Manresa, que van ballar per separat i al final van fer una ballada conjunta. També van ballar els gegants fillols (que són la rèplica dels Vells de Sallent), els gegantons, i els 5 nans. El poble també té 17 capgrossos i el Dimoni.

La festa major continua avui. L’alcalde, Oriol Ribalta, feia una crida a la responsabilitat després de les aglomeracions que hi havia hagut la nit anterior en alguns punts, especialment a la part superior de la plaça de Santa Maria, on es va tallar l’accés de vehicles per evitar problemes. Tanmateix, no es va lamentar cap incidència, i durant les festes s’ha reforçat la vigilància policial.