L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha estrenat aquest estiu un nou servei de jardineria que millora la gestió de l’aigua de reg i prioritza la plantació d’espècies autòctones que s’adaptin a la climatologia del territori, amb objectius mediambientals i de sostenibilitat. Durant les darreres setmanes els operaris han revisat, renovat i han posat a punt els sistemes de reg i han fet tasques de manteniment i endreça dels espais enjardinats i els parcs del municipi, que els darrers mesos havien quedat malmesos.

El consistori vol potenciar els espais verds i l’arbrat dels carrers, que actuen com a refugis de calor i aporten beneficis, tant a nivell de salut ambiental com per a les persones.La Fundació FUPAR, empresa adjudicatària del contracte, que té una durada de tres anys, assumeix el manteniment de les zones verdes, de l’arbrat, dels espais extraradi i dels senders del municipi.

L’empresa també s’ha compromès a executar diferents accions de millora entre les quals destaquen l’arranjament de 40 escocells de l’arbrat viari, l'eradicació de la canya americana a la zona del riu i les tasques per fer front a les plagues amb l’alliberament d’espècies i la instal·lació de trampes per al control de la papallona del boix i l’augment d’espècies amb tractament d’endoteràpia evitant l’ús de productes fitosanitaris amb pulverització aèria.

Durant els propers mesos, l’empresa adjudicatària executarà altres accions en matèria de jardineria entre les quals destaquen la plantació d’una nova alineació d’espècies arbustives al parc de la plaça Catalunya, que actuarà com a barrera visual i sonora respecte la via dels Ferrocarrils de la Generalitat, i la reposició de l’arbrat viari en diferents espais (BMX, parc i plaça de l’Onze de Setembre, plaça del Pi i parc de la Plaça Catalunya).

Poda de l’arbrat

En paral·lel, l’Ajuntament ha renovat el contracte per a la poda de l’arbrat, que ha estat adjudicat a la Fundació Àuria, que també inclou la redacció d’un Pla de Gestió per part d’un especialista en arboricultura. El document facilitarà la presa de decisions i establirà les prioritats tant pel que fa al risc com per les necessitats fisiològiques segons l’espècie, la ubicació i altres factors externs.

Les dues empreses adjudicatàries dels lots de jardineria i poda són centres especials de treball i insereixen persones amb algun tipus de discapacitat.