L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar avança els tràmits per fer realitat el projecte tècnic per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al camp de futbol municipal. El consistori participa de la licitació de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages del Consell Comarcal del Bages que planteja la instal·lació de plaques solars en diferents espais i equipaments públics del territori.

El termini per presentar la documentació per optar a executar el projecte tècnic per a la instal·lació de plaques solars al camp de futbol finalitza aquest dijous. El consistori preveu disposar de l’estudi tècnic durant els pròxims mesos.

L’Ajuntament de Castellbell també pretén instal·lar plaques solars per promoure l’autoconsum a altres equipaments del municipi entre els quals l’Ajuntament, el Poliesportiu, el Centre Cívic Joan Masats, el CAP, les piscines municipals i el Casino Burés.