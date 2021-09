La comunitat benedictina de Montserrat es prepara, amb absoluta discreció, per a l’elecció del nou abat. La renúncia de Josep Maria Soler, el 13 d’agost passat quan va complir 75 anys, ha sumit el monestir en un procés que feia dues dècades que no es produïa. Una trentena de monjos reuneixen les condicions per ser escollits per la comunitat en una votació que es preveu que es faci efectiva en els proper dies. El pare Ignasi Fossas, actual prior del monestir, sembla ser, d’entrada, qui té més possibilitats de ser escollit, tot i que el procés s’està duent a terme amb total hermetisme.

21 anys després que el pare Josep Maria Soler fos escollit abat de Montserrat, el monestir bagenc ultima aquests dies el procés de successió, que culminarà amb una votació secreta entre els monjos del monestir, sense candidats previs ni campanya electoral, que es durà a terme a la sala capitular.

El procés d’elecció del nou abat serà supervisat per l’abat president de la Congregació Sublacense Cassinesa, de qui depèn Montserrat, el colombià Guillermo León Arboleda i que, ahir, segons fonts properes a la comunitat, encara no s’havia desplaçat al monestir la qual cosa fa pensar que l’elecció, que tot apunta que serà en els propers dies, no és imminent.

Una votació presencial

L’elecció de l’abat centra aquests dies la vida monàstica de Montserrat. Dels aproximadament seixanta monjos que formen la comunitat una cinquantena tenen dret a vot, entre els que resideixen al monestir i els que són a Santa Maria del Miracle i a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà (Conflent), que també depenen de Montserrat. També, n’hi ha a Roma i a Andorra. La votació d’on ha de sortir el nou abat serà presencial i, per tant, els monjos que no siguin físicament al monestir no hi podran participar, ja que el vot no es pot delegar ni fer a distància.

Tot els monjos de la comunitat de menys de 75 anys que han fet la professió solemne amb una antiguitat de cinc anys opten a la successió. En aquest sentit, de la seixantena de germans que formen la comunitat es calcula que n’hi opten una trentena, ja que queden descartats els més grans, els novicis i els postulants, que no han fet la professió solemne i, per tant, no tenen el dret definitiu. Tot i complir els requisits, els monjos també tenen l’opció de renunciar-hi.

Els aspirants no poden fer campanya i el nou abat s’escollirà en una votació secreta entre els membres de la comunitat. Primer tindrà lloc una votació de sondeig prèvia, d’on ja es desmarcaran els candidats amb més suports, que es farà el dia abans de dur a terme la definitiva. Per tenir nou abat, aquest ha de rebre el suport de dues terceres parts dels votants i si en un primera votació el candidat més ben situat no l’obté, n’hi haurà una segona amb les mateixes condicions. En cas que en calgui una tercera, només farà falta una majoria simple per ser elegit. El resultat de la votació, però, no transcendirà i només es comunicarà el nom del nou abat, segons han explicat fonts properes al monestir.

Fossas, el més ben posicionat

Entre els noms que s’apunten per substituir l’abat Soler, sona amb força el del pare Ignasi Fossas Colet (Aiguafreda, 1960), actual prior del monestir i llicenciat en medicina que sembla ser, d’entrada, qui té més possibilitats de ser escollit. També sonen altres noms com el de Manel Gasch Hurios (Barcelona, 1970), que és l’actual majordom administrador, o Joan M. Mayol Fàbregas (Barcelona, 1962), que és el rector del santuari. Tot i les travesses, serà la comunitat qui tindrà l’última paraula i caldrà veure si els pronòstics són bons o bé hi ha alguna sorpresa.

Montserrat, doncs, tindrà nou abat després del mandat de de Josep Maria Soler Canals, nascut a Santa Eugènia de Ter el 13 d’agost del 1946, que va ser escollit el 16 de maig del 2000 i va deixar el càrrec ara fa un mes, el dia que va complir 75 anys, edat a la qual, segons marca la regla de Sant Benet, ha de presentar la renúncia. En el seu cas, va substituir Sebastià Maria Bardolet, que havia presidit el monestir durant 11 anys. El de Soler ha estat un dels mandats més llargs durant el qual ha hagut d’afrontar les denúncies d’abusos sexuals comesos per un antic monjo del monestir.

El nou abat tindrà com a principal repte l’organització del mil·lenari de la fundació del monestir, el 2025, afrontar la recuperar econòmicament de l’abadia, que ha quedat força tocada arran de la pandèmia, i fomentar les vocacions.