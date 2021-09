La segona tornada a l’escola en pandèmia ha començat amb un lleu descens de les restriccions i menys por al contagi per part dels pares. A les escoles de la Catalunya Central es van reeditar ahir les imatges de nervis i emoció en els infants. Pares i altres familiars mostraven la seva confiança en els protocols contra la covid-19 a les escoles, però ho feien amb la mirada posada en la vacunació.

A l’escola La Font de Manresa, els familiars consultats per Regió7 pensen que l’experiència els ha aportat coneixements a l’hora d’afrontar les situacions que ja s’han convertit en quotidianes. «Aquest curs tenim més informació respecte a tot el que envolta la pandèmia. L’any passat, no sabíem ni la meitat del que sabem ara i ho hem d’aprofitar», explica Maria del Mar Sánchez.

Entre els aprenentatges durant el curs i mig en els quals ja s’han hagut de compaginar l’estudi amb la pandèmia, no poden faltar l’ús de les mesures de seguretat. El gel hidroalcohòlic o mascareta (a partir de 6 anys) s’han incorporat a la rutina, i van ser presents també en aquest primer dia del curs 2021-22. Tothom ha d’accedir a l’escola amb les mans netes i complint les restriccions vigents.

Aquest curs, si hi ha una cosa que preocupa a les famílies, són les quarantenes. «Esperem que no ens confinin els nostres fills, ja que els infants ho passen molt malament en aquesta situació», assegura Jad Khadir.

En el cas dels estudiants de primària i infantil, a diferència dels de l’institut, en ser menors de 12 anys i no poder rebre el vaccí, no podran evitar el confinament en cas de detectar-se un positiu a classe. Per això, els pares esperen l’arribada de les vacunes, que els permetrà evitar aquest aïllament. «Confiem que arribi aviat, així tots estarem més segurs», comentava Aurelis Leones.

Vacunats o no, les famílies confien en l’efectivitat de les mesures de seguretat per evitar brots. «A l’escola estan segurs, ja que els professors estan atents i vetllen perquè aquestes mesures es compleixin», afirma Aurelis Leones. Enguany, hi haurà algunes diferències en aquest sentit respecte l’any passat, gràcies a la millora de la situació epidemiològica. Els alumnes de més de 6 anys que siguin del mateix grup estable podran estar sense mascareta al pati, el que no convenç a totes les famílies. «Els més grans sabran com comportar-se, però als petits els costarà mantenir les distàncies», opinava Mennana Azouni. «Si porten mascareta a classe, haurien de portar-la al pati igualment», deia Maria Hernández.

A més, aquest curs, els alumnes catalans ja podran interactuar entre diversos grups bombolla, però sempre amb mascareta. Aquesta és una mesura valorada positivament pels familiars. «Els infants han d’anar amb compte a l’hora de relacionar-se, però si ho fan bé, em sembla correcte. S’han de conèixer, però sempre amb distància interpersonal», deia Aurelis Leones.

Enguany, perviuen les entrades i sortides de forma esglaonada, sempre mantenint els grups estables, i també s’ha recuperat l’accés de famílies als centres.