El reclam dels veïns de la part alta de les Brucardes per resoldre el problema de les males olors procedents de la xarxa de clavegueram ha obtingut resposta. La companyia Aigües de Manresa ha intervingut en el sistema d’aigües residuals a través de dues actuacions per intentar mitigar les fortes pudors que aquest estiu s’han accentuat a les zones més elevades de la urbanització, especialment al carrer Mirador del Bages. Els residents de la zona van expressar el seu malestar fa un mes a aquest diari (vegeu l’edició del 19 d’agost del 2021).

Les reformes s’han concentrat en dos punts concrets. D’una banda, s’ha col·locat una vàlvula en un dels ramals subterranis «per aturar la circulació d’aire dins del clavegueram en direcció ascendent i, d’aquesta forma, evitar que la pudor pugi fins a la zona més elevada de la urbanització a causa de l’efecte xemeneia», detalla el director tècnic d’Aigües Manresa, Fredi Puig. D’altra banda, destaca que s’ha intervingut en un dels embornals del carrer Mirador del Bages, «amb l’objectiu de millorar l’efecte del sifó a l’hora de retenir l’aigua i suavitzar les males olors».

Les obres van començar a mitjans del mes d’agost i s’han dut a terme fins ara. Els residents de la zona més afectada es mostren a l’expectativa sobre quina serà l’efectivitat de les mesures. Una de les veïnes del carrer Mirador del Bages, que prefereix no revelar el seu nom, apunta que el passat diumenge va tornar a registrar una forta pudor, «després que el dissabte els operaris hi treballessin tot el dia». També comenta que ahir l’embornal encara emetia un tuf desagradable, «però aquest era molt més suau que altres vegades i no arribava fins a la nostra llar».

Al llarg d’aquest estiu, els veïns de la part alta de les Brucardes, sobretot aquells més propers a l’embornal del carrer Mirador del Bages, han patit forts episodis de pudors, que els han obligat a tancar-se a casa. La majoria dels testimonis consultats ressalten que el fenomen ve de lluny, però que s’ha accentuat en els darrers mesos a causa de l’escassetat de pluges. Manel Araiz, un dels afectats, assenyalava fa unes setmanes a aquest diari que la causa de les males olors és la instal·lació d’un tub d’aigües pluvials a la xarxa de clavegueram.

Des d’Aigües Manresa, es nega aquest plantejament. «El problema pot venir derivat de l’estació de bombament de la urbanització», afirma Puig. «Aquesta transporta l’aigua acumulada a la banda del Llobregat fins a la depuradora. El moviment pot generar males olors i, a partir d’ara, preveiem moderar la fortor, però serà difícil que desaparegui del tot», remarca. Ara caldrà veure si els afectats detecten un canvi.