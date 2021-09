"Treballaré per tal que el monestir i el santuari de Montserrat continuiïn fidels a la seva missió de presentar Jesucrist i el seu evangeli a la societat i al món". Són les primeres paraules que aquesta tarda ha pronunciat el nou pare abat Manel Gasch en el primer ofici de vespres que ha presidit a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, on s'han congregat a l'entorn de cent cinquanta persones. El nou abat ha tingut també unes paraules d'agraïment per al seu predecessor, ara abat emèrit, Josep Maria Soler. I aquest l'ha encoratjat en la nova tasca. L'acte, que ha començat a 3/4 de 7 del vespre, ha comptat amb la presència de l'Escolania de Montserrat, al llarg de les pregàries, que ha interpretat Salve Regina i Motet Polifònic. Manel Gasch havia exeercit, entre d'altres funcions, la de prefecte de l'Escolania. El nomenament de Gasch com a nou responsable de la comunitat s'ha conegut aquest dimecres al matí.

En aquestes primeres paraules, Gasch, tot comentant el salm cantat, ha recordat l'esperit obert i d'acollida de Montserrat. "Voldríem acollir tothom, perquè la casa de Déu ha de ser la casa de tots", ha afirmat. I ha tingut, també, "una paraula d’agraïment a l’Abat Josep M. Soler per tot el seu abadiat". "Li demano -ha afegit- que ell que porta Montserrat al cor i al cap, no deixi de pregar per nosaltres".