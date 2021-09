La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya va aprovar ahir una proposta de resolució perquè el Govern de la Generalitat elabori una priorització de les actuacions en matèria de mobilitat per al conjunt de la comarca del Bages i que ho faci en el marc de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, abans de final d’any. La proposta, presentada pel grup parlamentari d’En Comú Podem, amb esmenes d’ERC i Junts, demana també que s’estudiï la viabilitat del projecte del tren tramvia del Bages.

Els problemes i dèficits de mobilitat que hi ha a la comarca del Bages es van debatre ahir a la reunió de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya arran d’una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari d’En Comú Podem, que els grups parlamentaris van aprovar per majoria amb la incorporació d’esmenes d’ERC i Junts.

La proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages que es va aprovar ahir demana que en el marc de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, com a instrument de participació en la gestió i l’elaboració dels instruments de planificació de la mobilitat en aquest àmbit territorial, «elabori una priorització de les actuacions en matèria de mobilitat per al conjunt del Bages» i que aquest debat i priorització s’acordi «abans de finalitzar l’any 2021 en el marc de la transformació necessària per respondre a l’emergència climàtica i les crisis social i econòmica».

També es va acordar demanar que s’estudiï «la viabilitat del projecte per al desenvolupament del tren tramvia del Bages, tot comptant amb la participació del món local». El projecte preveu transformar les actuals línies de mercaderies de Sallent i Súria en línies de passatgers de manera que Ferrocarrils es converteixi en un metro comarcal. Un altre dels acords és que s’impulsi la mobilitat sostenible al Bages mitjançant el Pla director del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025, i el Pla director d’Infraestructures 2021-2030 pendent d’aprovació definitiva.

La proposta d’En Comú Podem incorporava un altre punt que demanava obrir un debat sobre la inversió prevista per FGC per al soterrament del Baixador de Manresa, «perquè no hi ha hagut el debat suficient». Aquest punt, però, no va prosperar perquè tant ERC com Junts van considerar que es tracta d’un projecte ja pactat entre l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat i consideren que «es pot compatibilitzar amb la resta de propostes de mobilitat consensuades per al conjunt de la comarca».