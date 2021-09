Un total de 105.019 persones han viatjat amb el cremallera i els funiculars de Montserrat des del mes de juny i fins al 12 de setembre, el 84,5% més que l’any passat. El cremallera i el funicular de Sant Joan continuaran circulant diàriament tot l’any mentre que el de la Santa Cova a partir d’ara estarà en funcionament únicament els caps de setmana i festius. Cal recordar que aquest funicular va tornar a entrar en funcionament l’agost de l’any passat, després de dos anys d’aturada durant els quals es va dur a terme una profunda remodelació integral dels combois i de les instal·lacions.

Les explotacions turístiques de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han tancat la temporada d’estiu amb bones xifres d’afluència, dins del context de restriccions per la pandèmia.

En el cas del Tren del Ciment, el ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat, ha comptat amb 11.157 passatgers durant l’estiu, una xifra molt similar als 11.476 de l’any passat. El mes de juny ha estat el més favorable, passant de 418 persones visitants el 2020 a 1.452. Qui ho desitgi encara està a temps de pujar al Tren del Ciment fins al 21 de novembre tots els caps de setmana, així com els dies 24 de setembre, 10 i 12 d’octubre i 1 de novembre. En aquests moments, la companyia està materialitzant el projecte de construcció d’una nova àrea d’aparcament i accessos. Es tracta d’un pàrquing a l’aire lliure amb capacitat per a 82 cotxes i 6 autobusos, i situat a la mateixa banda d’on es troba l’estació, una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i un nou accés des de la carretera B-402, amb una inversió de 421.000 euros.

El nou aparcament es construeix en un terreny cedit per l’Ajuntament de la Pobla de Lillet a la plana de la Sínia d’en Mateuet, amb una superfície de 3.600 metres quadrats. El terreny té una diferència de cota de 2 metres respecte a l’estació, que s’aprofitarà per habilitar la rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda.

D’altra banda, La Molina, amb el Telecabina Cadí-Moixeró i el Bikepark com a principals atractius, ha rebut 43.129 persones del 19 de juny al 12 de setembre, molt a prop de les 46.236 del mateix període de l’any passat. L’estació de la Cerdanya continuarà oberta els caps de setmana fins al 3 d’octubre i també obrirà el divendres 24 de setembre.

La presidenta de FGC, Marta Subirà, ha posat en relleu que «els protocols de seguretat contra la Covid-19 certificats i arrelats després més d’un any d’aplicació així com l’auge del turisme local han estat factors clau per a aquests bons resultats».