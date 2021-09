Centenars d'usuaris s'han connectat aquest matí per seguir a través d'internet la jornada de clausura de la Festa Alícia't de Món Sant Benet. Una experiència pionera que s'ha celebrat amb èxit durant tres dies, en un format 100% online, i que ha permès descobrir la cuina fàcil, sana i divertida a públics de totes les edats. La proposta audiovisual ha tingut prop de 4.000 visualitzacions.

Sumar-nos a la revolució de color de les fruites i les verdures, aprendre a combatre el malbaratament, conèixer les últimes tendències culinàries, posar en valor les sopes o conèixer la singularitat dels productes de proximitat són algunes de les propostes que ha plantejat l'Alícia't d'enguany a través de la plataforma: aliciatvirtual.cat. A on des d'avui mateix es manté tot el contingut divulgatiu obert i accessible per a tothom.

En la jornada de clausura d'aquest matí s'han pogut veure tallers familiars, demostracions de cuina i masterclass. A primera hora, la xef Maria Nicolau ens ha ensenyat a cuinar el verat, un peix versàtil a "cuina de temporada fàcil i bona" i ens ha donat consells sobre aprofitament i sostenibilitat a la cuina.

La darrera masterclass de la jornada ha anat a càrrec del xef Artur Martínez, del restaurant Aürt de Barcelona, que ens ha apropat la seva "cuina, senzillesa i compromís" convidant-nos a cuinar, entre altres plats, un bonítol amb mongeta del ganxet o un "Royal", un flam salat.

També hi ha hagut espai per als més menuts amb el taller online: "Tastaciències" a on hem pogut aprendre a fer una esferificació en família.

Tot el contingut de l'Alícia't virtual, inclosos els tallers d'avui, es podran veure i consultar gratuïtament a la plataforma. L'Alícia't, la Festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona.