Dos anys després l'Ajuntament de Navàs torna a la casella de sortida del mandat municipal amb el retorn de Genís Rovira com a alcalde per la CUP. El relleu de Salvador Busquets, que el va substituir a l'octubre del 2019 perquè li van diagnosticar una malaltia, s'ha fet aquest matí de dissabte al Club d'Avis. Genís ha agraït les mostres de suport dels seus familiars així com també de la resta de l'equip de govern i dels regidors de l'oposició i ha afirmat tenir ganes de posar-se a treballar ja mateix. Entre les prioritats del seu nou mandat, el qual va desitjar amb sarcasme que "superi el rècord personal de temps que vaig establir", hi ha la renovació del model educatiu pel poble, la transparència, la qual serà una "obsessió", la neteja del poble i l'ús de les energies renovables sense hipotecar el patrimoni paisatgístic del municipi. La sessió va ser seguida per una quarantena de veïns.